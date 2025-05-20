Стало відомо, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам: вони не були в захваті

Мелоні та Мерц виступили проти переговорів без посередників

Президент США Дональд Трамп викликав подив у Володимира Зеленського та лідерів країн ЄС, коли повідомив їм підсумки своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що Росія погодилась на переговори з Україною, однак США не будуть брати участь в цьому процесі та наразі не вважають доцільним запровадження нових санкцій проти Кремля.

Про це пише Axios. Європейські лідери – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президенти Франції, Фінляндії та Єврокомісії – долучилися до спільної телефонної конференції одразу після дзвінка Трампа Путіну. Очікувалось, що Вашингтон займе тверду позицію, однак американський лідер, навпаки, наголосив: "Це європейська проблема і такою вона має залишитися".

Після короткої ранкової розмови з Зеленським Трамп поцікавився, що варто сказати Путіну. Український лідер закликав вимагати негайного припинення вогню та пригрозити Москві санкціями.

Проте після другої, вже ширшої конференції, Зеленський нібито заявив, що розмова була "поганою", а джерела Axios підтвердили – атмосфера була напруженою. Лідери ЄС нагадали Трампу, що саме він ініціював початок мирних перемовин із 30-денним припиненням вогню, але ніхто не побачив конкретних зрушень.

Натомість Трамп озвучив, що Путін готує "меморандум миру", і запропонував Ватикан як майданчик для переговорів. Мелоні та Мерц наполягали, що без посередництва США та Європи діалог буде однобічним, і "потрібен арбітр". На запитання про подальші кроки Трамп відповів: "Не знаю. Хтось має сказати, як йдуть переговори, а тоді ми вирішимо, що робити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп має намір запропонувати Росії відновлення економічних зв’язків із Заходом в обмін на завершення війни проти України.