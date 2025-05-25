Трамп розповів курсантам військової академії про "трофейних дружин": американці обурені

Заява президента викликала багато критики

Президент США Дональд Трамп, відомий своїми різкими висловлюваннями, викликав черговий резонанс в американському суспільстві. Цього разу причиною став фрагмент його виступу, в якому він торкнувся теми "трофейних дружин".

Про це пише Newsweek. Наголошується, що момент стався у суботу, 24 травня, під час його виступу перед тисячею курсантів військової академії Вест-Пойнт у Нью-Йорку.

Трамп говорив про відомого у США забудовника Вільяма Левітта, який відомий масовим будівництвом будиночків у передмісті. Через нього вони навіть отримали назву "Левіттауни".

"Він у результаті розлучився. Знайшов нову дружину. Чи можна сказати, трофейну дружину? Думаю, можна сказати, трофейну дружину. Вийшло не дуже добре", — сказав Трамп.

"Трофейними дружинами" називають зазвичай молодих жінок, які виходять заміж за багатих старших чоловіків, щоб мати доступ до їхніх грошей. Зазвичай цей термін використовується у зневажливому чи принизливому контексті, як натяк на те, що жінка ні на що не годиться і вміє лише дбати про зовнішність. Популярним аналогом є слово "утриманка".

Багатьох користувачів мережі здивувало те, що Трамп вирішив розповісти тисячі курсантів саме історію про "трофейних дружин".

"Уявіть, що ви чотири роки навчалися у Вест-Пойнті лише для того, щоб послухати лекцію про розлучення Трампа. Надихає", — написав інфлюєнсер Алекс Коул.

"Щоразу, коли він виступає з промовою на випускному, він каже щось шалено безглузде і недоречне… Він ганьба для США, і те, як його любить Республіканська партія, мені незрозуміло. Ганьба", — додав журналіст Мехді Хасан.

Як повідомлялося раніше, Трамп днями публічно висміяв зростання свого сина Беррона, поки нахвалював зовнішність американських баскетболістів.