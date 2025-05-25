Трамп рассказал курсантам военной академии о "трофейных женах": американцы возмущены

Заявление президента вызвало много критики

Президент США Дональд Трамп, который известен своими резкими высказываниями, вызвал очередной резонанс в американском обществе. На этот раз причиной стал фрагмент его выступления, в котором он коснулся темы "трофейных жен".

Об этом пишет Newsweek. Отмечается, что момент произошел в субботу, 24 мая, во время его выступления перед тысячей курсантов военной академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке.

Трамп говорил об известном в США застройщике Уильяме Левитте, который известен массовым строительством домиков в пригородах. Из-за него они даже получили название "Левиттауны". Трамп описал его, как "великого, великого специалиста по недвижимости", который "потерял импульс" и обзавелся "трофейной женой".

"Он в итоге развелся. Нашел новую жену. Можно ли сказать, трофейную жену? Думаю, можно сказать, трофейную жену. Вышло не очень хорошо", — сказал Трамп.

"Трофейными женами" называют обычно молодых женщин, которые выходят замуж за богатых старших мужчин, чтобы иметь доступ к их деньгам. Обычно этот термин используется в пренебрежительном или унизительном контексте, как намек на то, что женщина ни на что не годится и умеет лишь заботиться о внешности. Популярным аналогом является слово "содержанка".

Многих пользователей сети удивило то, что Трамп решил рассказать тысяче курсантов именно историю о "трофейных женах".

"Представьте, что вы четыре года учились в Вест-Пойнте только для того, чтобы послушать лекцию о разводах Трампа. Вдохновляет", — написал инфлюенсер Алекс Коул.

"Каждый раз, когда он выступает с речью на выпускном, он говорит что-то безумно нелепое и неуместное… Он позор для США, и то, как его любит Республиканская партия, мне непонятно. Позор", — добавил журналист Мехди Хасан.

Как сообщалось ранее, Трамп на днях публично высмеял рост своего сына Бэррона, пока нахваливал внешность американских баскетболистов.