Улюблений чоловік: стало відомо, чиє фото у Трампа стоїть на заставці телефону

У мережі обговорюють загадкову теорію

Фотограф британської агенції Reuters відобразив на фото екран телефону президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У такий спосіб вдалося побачити, що американський лідер ставить на шпалери свого гаджета.

Головною фотографією на екрані розблокування Трампа стоїть його власне фото. Відповідний кадр було опубліковано на сторінці Reuters в Instagram.

"Екран блокування Трампа був помічений на його телефоні вчора ввечері — і це була фотографія його самого. Хіба це не одна з найнарцисічніших, самозакоханих речей, які ви коли-небудь бачили? Не його родина, не його діти, а він сам", — пишуть користувачі на платформі X під відповідною фотографією.

"Вчора ввечері агентство Reuters зробило HD-фото екрана блокування iPhone президента Трампа. Це його фотографія. У жодного президента немає більшої аури, ніж у президента Трампа", — написав інший чоловік у коментарях.

Телефон Дональда Трампа. Фото: Reuters

Як пише Hindustan Times, звичайна, на перший погляд, фотографія телефону викликала масу обговорень і навіть породила низку теорій. Уся справа в часі, вказаному на екрані, — 9:11.

Саме в цей день відбулися теракти, скоєні "Аль-Каїдою" в США, коли чотири захоплені літаки були направлені до веж всесвітнього торгівельного центру в Нью-Йорку та до будівлі Пентагону. Ці теракти, також відомі як 9/11, стали найбільшою терористичною атакою на території США, забравши життя 2977 людей.

"Це означає, що Трамп збирається опублікувати файли 11 вересня?" — пишуть користувачі соціальних мереж.

До речі, у січні 2025 року під час церемонії інавгурації Дональда Трампа на посаду 47 президента США фотографам вдалося сфотографувати екран його смартфона. На шпалерах столу також фотографія Трампа.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп зганьбився з вечерею для гостей мільйонерів. Їжа виявилася "гіршою, ніж у літаку".