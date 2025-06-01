Улюблений чоловік: стало відомо, чиє фото у Трампа стоїть на заставці телефону
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У мережі обговорюють загадкову теорію
Фотограф британської агенції Reuters відобразив на фото екран телефону президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У такий спосіб вдалося побачити, що американський лідер ставить на шпалери свого гаджета.
Головною фотографією на екрані розблокування Трампа стоїть його власне фото. Відповідний кадр було опубліковано на сторінці Reuters в Instagram.
"Екран блокування Трампа був помічений на його телефоні вчора ввечері — і це була фотографія його самого. Хіба це не одна з найнарцисічніших, самозакоханих речей, які ви коли-небудь бачили? Не його родина, не його діти, а він сам", — пишуть користувачі на платформі X під відповідною фотографією.
"Вчора ввечері агентство Reuters зробило HD-фото екрана блокування iPhone президента Трампа. Це його фотографія. У жодного президента немає більшої аури, ніж у президента Трампа", — написав інший чоловік у коментарях.
Як пише Hindustan Times, звичайна, на перший погляд, фотографія телефону викликала масу обговорень і навіть породила низку теорій. Уся справа в часі, вказаному на екрані, — 9:11.
Саме в цей день відбулися теракти, скоєні "Аль-Каїдою" в США, коли чотири захоплені літаки були направлені до веж всесвітнього торгівельного центру в Нью-Йорку та до будівлі Пентагону. Ці теракти, також відомі як 9/11, стали найбільшою терористичною атакою на території США, забравши життя 2977 людей.
"Це означає, що Трамп збирається опублікувати файли 11 вересня?" — пишуть користувачі соціальних мереж.
До речі, у січні 2025 року під час церемонії інавгурації Дональда Трампа на посаду 47 президента США фотографам вдалося сфотографувати екран його смартфона. На шпалерах столу також фотографія Трампа.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп зганьбився з вечерею для гостей мільйонерів. Їжа виявилася "гіршою, ніж у літаку".