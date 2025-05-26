Жахлива їжа. Трамп зганьбився з вечерею для гостей мільйонерів (фото)

Трапеза вартістю 1,7 млн ​​доларів стала посміховиськом у мережі

Дональд Трамп, який хоче стати президентом США втретє, влаштував світську вечерю на заході для криптовалютних інвесторів вартістю 1,7 млн доларів. Їжа виявилася "гіршою, ніж у літаку".

Гості розкритикували трапезу, що подавалась на урочистому заході у четвер, 22 травня, для покупців офіційної криптовалюти Трампа — $TRUMP, випущена бізнесменом за два дні до інавгурації у січні 2025 року. Як повідомляє The Telegraph, цей "мемкоїн" приніс президентові США та його родині 148 мільйонів доларів.

Говориться, що Трамп прийняв 220 гостей у своєму гольф-клубі у Вірджинії. Власникам $TRUMP подали те, що було заявлено в меню як "смажений палтус з цитрусовим соусом, філе-міньйон з демі-глазурью" на фірмових тарілках Трампа. Але зовнішній вигляд їжі та убога подача овочів викликали неоднозначну реакцію.

"Це була найгірша їжа, яку я коли-небудь їв на полі для гольфу Trump. Єдиною гарною річчю були хліб та масло", — цитує видання американського тіктокера та пранкера Ніколаса Пінто.

Ось що подав Трамп своїм крипто-інвесторам. Фото: Sundae Gurl

Кореспондент CNBC Стів Ковач зазначив, що якість їжі на Spirit Airlines йому здалася кращою, маючи на увазі бюджетну американську авіакомпанію. Інші учасники вечері, опитані виданням, описали страви як "звичайні, але не першокласні".

Також повідомляється, що Трамп виступив із 23-хвилинною промовою, в якій часто відхилявся від теми та майже не згадував криптовалюту. Після цього він пішов із заходу. 25 найбільшим покупцям крипти президента, за даними, було надано приватний прийом.

Лише днями Трамп знову обурив американців. У суботу, 24 травня, він розповів курсантам військової академії про "трофейних дружин".