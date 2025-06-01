Любимый мужчина: стало известно, чьё фото у Трампа стоит на заставке телефона

В сети обсуждают загадочную теорию

Фотограф британского агентства Reuters запечатлел на фото экран телефона президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Таким образом удалось увидеть, что американский лидер ставит на обои своего гаджета.

Главной фотографией на экране разблокировки у Трампа стоит его собственная фотография. Соответствующий кадр был опубликован на странице Reuters в Instagram.

"Экран блокировки Трампа был замечен на его телефоне вчера вечером — и это была фотография его самого. Разве это не одна из самых нарциссических, самовлюбленных вещей, которые вы когда-либо видели??? Не его семья, не его дети, а он сам", — пишут пользователи на платформе X под соответствующей фотографией.

"Вчера вечером агентство Reuters сделало HD-фото экрана блокировки iPhone президента Трампа. Это его фотография. Ни у одного президента нет большей ауры, чем у президента Трампа", — написал другой человек в комментариях.

Телефон Дональда Трампа. Фото: Reuters

Как пишет Hindustan Times, обычная на первый взгляд фотография телефона вызвала массу обсуждений и даже породила ряд теорий. Все дело во времени, указанном на экране — 9:11. Пока одни обсуждали "нарциссизм" Трампа, другие связали время на телефоне с датой 11 сентября 2001 года (11.09.2021).

Именно в этот день произошли теракты, совершенные "Аль-Каидой" в США, когда четыре захваченных самолета были направлены в башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Эти теракты, также известные как 9/11, стали крупнейшей террористической атакой на территории США, унеся жизни 2977 человек.

"Означает ли это, что Трамп собирается опубликовать файлы 11 сентября?" — пишут пользователи социальных сетей.

К слову, в январе 2025 года, во время церемонии инаугурации Дональда Трампа на должность 47 президента США фотографам удалось сфотографировать экран его смартфона. На обоях стола также фотография самого Трампа.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп опозорился с ужином для гостей миллионеров. Еда оказалась "хуже, чем в самолете".