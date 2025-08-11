Чекали з "червоним килимом": Трамп уже їздив до Москви, як це було

Незважаючи на грандіозні плани, мільярдер так і не наважився вести справи з СРСР.

Президент США Дональд Трамп вже бував кілька разів у Москві, а перший візит відбувся у далекому 1987 році. Тоді у ЗМІ навіть були згадки про цю подію.

Наприклад, у мережі можна знайти текст статті з газети "Нове російське слово" (Нью-Йорк) від 3 жовтня 1987 року. Матеріал вийшов під простою назвою "Трамп на Червоній площі".

Текст починається з того, що мільярдер критикує шар розтрісканої фарби на балконних дверях номера в готелі "Національ". Однак відразу після цього він переключається на вихваляння видів на Кремль.

Дональда Трампа чекали тут "з червоним килимом" в надії вмовити побудувати два розкішні готелі в Москві та Ленінграді — таких, у яких не тільки двері будуть пофарбовані як слід, а й решта опиниться на рівні найвищих світових стандартів. Це, напевно, теж розглядається як частина "гласності, перебудови та прискорення" Текст статті

У СРСР Трампу сказали, що його відомі "Трамп-тауер" вражають. Зокрема, він чув від радянського посла у Вашингтоні Юрія Дубініна, що його дочка від них просто "фанатіє" і тепер він задумався про будівництво такого ж у себе на батьківщині.

Дональд та Івана Трамп у Москві 1987 рік. Фото: ТАРС

Після візиту до Москви йому навіть показали кілька ділянок для будівництва, проте угода вже тоді була під сумнівом.

Досвідчений мисливець за вигідними капіталовкладеннями, Трамп зустрів гідного партнера в особі радянської держави, яка зберігає за собою "контрольний пакет акцій" — 51 відсоток у всіх спільних із капіталістами підприємствах. "М’яко кажучи, я люблю, коли контрольний пакет — у моїх руках", — каже Трамп. Текст статті

Стаття про Трампа в газеті

Варто зазначити, що 1990 року Трамп поділився своїми враженнями від візиту в інтерв’ю журналу Playboy.

"Мене це зовсім не вразило. Їхня система — це лихо. Незабаром ви побачите там революцію. Всі ознаки очевидні, включаючи демонстрації і пікетування. Росія вийшла з-під контролю, і керівництво знає це. Ось у чому проблема Горбачова. Він не здатний правити твердою рукою. Дональд Трамп журналу Playboy у 1990 році

Проте журналіст Джонатан Чейт у статті для New York Magazine у 2018 році припустив, що саме під час цієї поїздки Трамп був завербований КДБ. Він звернув увагу, що до цього мільярдер завжди з критикою відгукувався про політику і говорив, що ніколи не цим займатиметься. Однак після повернення він вперше заговорив, що хоче стати президентом, а також висловив думку, що країни НАТО це "зграя нахлібників, яких треба привести до тями".

Трамп з дружиною в Ермітажі. Фото: ТАРС

