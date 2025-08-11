Ждали с "красным ковром": Трамп уже ездил в Москву, как это было

Несмотря на грандиозные планы миллиардер так и не решился вести дела с СССР

Президент США Дональд Трамп уже бывал несколько раз в Москве, а первый визит состоялся в далеком 1987 году. Тогда в СМИ даже были упоминания об этом событии.

Например, в сети можно найти текст статьи из газеты "Новое русское слово" (Нью-Йорк) от 3 октября 1987 года. Материал вышел под простым заглавием "Трамп на Красной площади".

Текст начинается с того, что миллиардер критикует слой потрескавшейся краски на балконной двери номера в гостинице "Националь". Однако сразу же после этого он переключается на восхваление видов на Кремль.

Дональда Трампа ждали здесь "с красным ковром" в надежде уговорить построить два роскошных отеля в Москве и Ленинграде — таких, в которых не только двери будут выкрашены как следует, но и все остальное окажется на уровне высших мировых стандартов. Это, наверное, тоже рассматривается как часть "гласности, перестройки и ускорения" Текст статьи

В СССР Трампу сказали, что его внушительные "Трамп-тауэр" впечатляют. В частности он слышал от советского посла в Вашингтоне Юрия Дубинина, что его дочь их просто "обожает" и теперь он задумался о постройке такого же у себя на родине.

Дональд и Ивана Трамп в Москве 1987 год. Фото: ТАСС

После визита в Москву ему даже показали несколько участков для строительства, однако сделка уже тогда была под вопросом.

Опытный охотник за выгодными капиталовложениями, Трамп встретил достойного партнера в лице советского государства, которое сохраняет за собой "контрольный пакет акций" — 51 процент во всех совместных с капиталистами предприятиях. "Мягко говоря, я люблю, когда контрольный пакет — в моих руках", — говорит Трамп. Текст статьи

Статья о Трампе в газете

Стоит отметить, что в 1990 году Трамп поделился своими впечатлениями от визита в интервью журналу Playboy.

"Меня это совсем не впечатлило. Их система – это бедствие. Скоро вы увидите там революцию. Все признаки налицо, включая демонстрации и пикетирование. Россия вышла из-под контроля, и руководство знает это. Вот в чем проблема Горбачева. Он не способен править твердой рукой. Предсказываю: его свергнут, потому что он показал свою исключительную слабость" Дональд Трамп журналу Playboy в 1990 году

Впрочем, журналист Джонатан Чейт в статье для New York Magazine в 2018 году предположил, что именно во время этой поездки Трамп был завербован КГБ. Он обратил внимание, что до этого миллиардер всегда нелестно отзывался о политике и говорил, что никогда не станет этим заниматься. Однако после возвращения он впервые заговорил, что хочет стать президентом, а также высказал мнение, что страны НАТО это "свора нахлебников, которых надо привести в чувство".

Трамп с супругой в Эрмитаже. Фото: ТАСС

Как сообщалось ранее, Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. "Телеграф" писал, чем может закончиться саммит Путина и Трампа. Оптимистичных вариантов итогов не так много.