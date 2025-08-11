"Путін маніпулює всіма": Зеленський розкрив, чому Росія не хоче миру і як вона обмане Трампа

"Телеграф" пояснює, як Путін використає Трампа для зриву мирних переговорів і чого взагалі добивається Кремль

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі на Алясці 15 серпня Росія намагатиметься переконати Дональда Трампа в тому, що Україна перешкоджає миру. Саме тому українського лідера не запросили на переговори.

Зеленський вважає, що хазяїн Кремля спробує внести розкол між США, Україною та європейськими партнерами. Проте Київ не раз доводив, що перешкодою до миру є саме Росія, а не Україна. Тому українська сторона запропонувала припинення вогню, і США погодились з цим. Проте Росія не хоче припинення вогню через свій наступ на фронті, пише The New York Times.

Путін хоче обманути Трампа

"Ми розуміємо намір росіян обдурити Америку — ми цього не допустимо", — заявив президент України.

Україна та її європейські союзники наполягають на включенні Зеленського в переговори. Вони побоюються наслідків двосторонніх зустрічей без участі Києва, у яких Путін буде повторювати свої максималістські вимоги. Він буде пропонувати таке, на що Україна не може погодитись, а потім виставить Зеленського як перешкоду у завершенні війни.

"У п’ятницю важливо побачити, наскільки серйозний Путін, і єдиний, хто може це зробити, – це президент Трамп", – сказав раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS News .

При цьому чиновники України та Європи намагаються делікатно висловлюватись щодо необхідності припинення вогню та кроків назустріч миру, при цьому не образивши Трампа.

Кремль давно намагається послабити єдність між США, Європою та Україною, написав Інститут вивчення війни. Це частина ширшої кампанії зі стримування подальшої підтримки України з боку Заходу та відволікання уваги від російської непоступливості.

Без права на НАТО: чому Кремль не готовий до компромісів

До того ж, аналітики не бачать доказів готовності Росії йти на компроміс щодо давніх цілей. Москва прагне не допустити вступу України до НАТО, встановити в Києві лояльний уряд і демілітаризувати Україну. Усі ці цілі призведуть до "повної капітуляції" України.

Навіть у разі припинення вогню після зустрічей на Алясці Росія швидше за все його "порушить і використає як зброю" будь-які угоди. Раніше Кремль неодноразово проголошував тимчасове припинення вогню, але завжди його порушував.

Венс пропонує формулу миру: Трамп, Путін і Зеленський за одним столом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив Fox News, що Сполучені Штати намагаються організувати тристоронню зустріч між Трампом, Путіним і Зеленським. Проте це складно здійснити.

Зеленський сказав у неділю, що цінує "рішучість, з якою президент Трамп прагне покласти край вбивствам у цій війні". Водночас корінна причина кровопролитного конфлікту полягає в "бажанні Путіна вести війну і маніпулювати всіма, з ким він вступає в контакт".

