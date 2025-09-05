Рус

Дивні плями на обличчі і не тільки: у мережі завірусилося фото нібито хворого Трампа, але що з ним не так

Тетяна Кармазіна
У мережі ходять чутки про хворого Дональда Трампа
У мережі ходять чутки про хворого Дональда Трампа. Фото Getty Images

"Опухлий" президент США сколихнув мережу

На початку вересня у соціальних мережах поширився знімок із зображенням Дональда Трампа нібито з опухлим обличчям. Дане фото породило хвилю чуток про стан здоров’я президента США, який раніше вже був помічений із дивними плямами на руках та пухлиною.

Фото було опубліковано 4 вересня, окрім іншого, пресслужбою губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Цей факт надав посту додаткової достовірності, а самі американці серйозно схвилювалися станом голови їхньої країни. Зображення поширилося у соціальних мережах X, Threads та Facebook.

Аналіз зображення показав, що знімок був підданий цифровій обробці, пише snopes. Оригінальне фото Дональда Трампа, який можна побачити за цим посиланням, було зроблено фотографом Associated Press у липні 2022 року під час турніру Bedminster Invitational LIV у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. У вихідній версії його обличчя виглядає стрункішим.

Порівняння зміненого зображення та оригінальної фотографії показало, що вираз обличчя Трампа, червона кепка з написом "Зробимо Америку знову великою" та біла сорочка з коміром та логотипом "Трамп Нью-Йорк" були однаковими на обох зображеннях. Пізніше офіс Ньюсома визнав, що зображення було відредаговано.

Звичайно, фото відредаговано – саме тому воно таке кумедне. Ми розмістили його, щоб світ міг посміятися над безглуздим, недоумкуватим президентом США

директор з комунікацій в офісі Ньюсома

Варто зазначити, що нещодавно офіс Ньюсома активізував свої зусилля щодо висміювання Трампа в соціальних мережах. Політик-демократ активно "тролить" чинного голову Білого дому, адже губернатор Каліфорнії є одним із потенційних кандидатів на посаду наступного президента США.

