Странные пятна на лице и не только: в сети завирусилось фото якобы больного Трампа, но что с ним не так

"Опухший" президент США всколыхнул сеть

В начале сентября в социальных сетях распространился снимок с изображением Дональда Трампа якобы с опухшим лицом. Данное фото породило волну слухов о состоянии здоровья президента США, который ранее уже был замечен со странными пятнами на руках и опухолью.

Фото было опубликовано 4 сентября, кроме прочего, пресс-службой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Этот факт придал посту дополнительную достоверность, а сами американцы серьезно взволновались состоянием главы их страны. Изображение распространилось в социальных сетях X, Threads и Facebook.

Фото Трампа всколыхнуло сеть

Анализ изображения показал, что снимок был подвергнут цифровой обработке, пишет snopes. Оригинальное фото Дональда Трампа, который можно увидеть по этой ссылке, был сделан фотографом Associated Press в июле 2022 года во время турнира Bedminster Invitational LIV в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В исходной версии его лицо выглядит стройнее.

Сравнение измененного изображения и оригинальной фотографии показало, что выражение лица Трампа, красная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой" и белая рубашка с воротником и логотипом "Трамп Нью-Йорк" были одинаковыми на обоих изображениях. Позже офис Ньюсома признал, что изображение было отредактировано.

Конечно, фото отредактировано — именно поэтому оно такое забавное. Мы разместили его, чтобы мир мог посмеяться над бестолковым, слабоумным президентом США директор по коммуникациям в офисе Ньюсома

Стоит отметить, что недавно офис Ньюсома активизировал свои усилия по высмеиванию Трампа в социальных сетях. Политик-демократ активно "троллит" действующего главу Белого дома, ведь губернатор Калифорнии является одним из потенциальных кандидатов на должность следующего президента США.