Не синцем єдиним: у Трампа помітили дивну пухлину (фото)

Користувачі кажуть, що під піджаком Трампа може бути медичний пристрій

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі нової хвилі обговорень його стану здоров’я після появи відео, на якому під його піджаком видно дивну випуклість. Це сталося під час спілкування з журналістами у Білому домі 2 вересня.

Увагу на це звернуло видання "IrishStar". Деякі користувачі соцмереж припустили, що йдеться про незграбно пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма.

Проте інші вказують на аномальне розташування складок тканини — мовляв, "тканина так зазвичай не лягає", і натякають на можливий медичний пристрій чи бандаж.

Фото Трампа, яке стало причиною появи чуток

Трамп публічно відкинув чутки про погіршення стану здоров’я, заявивши, що лише два дні не з’являвся перед камерами, і це, мовляв, одразу стало приводом для "пліток, що він помер".

Попри це, занепокоєння посилилися після повідомлень про те, що Трампу діагностували хронічну венозну недостатність (CVI) — стан, який викликає набряки, болі, зміни шкіри, а у важких випадках — навіть загрозу ампутації.

Судинна хірургиня з Каліфорнійського університету докторка Мінмі Квонг пояснила, що при CVI вени не справляються з відтоком крові від кінцівок до серця, що призводить до застою, болю та навіть утворення виразок:

Зазвичай це трапляється в ногах або руках. Якщо хвороба прогресує, з'являються незагойні рани й загроза втрати кінцівки заявила лікарка

Наближений фрагмент з випуклістю на піджаку Трампа

У соцмережах також звернули увагу на синці та набряки на щиколотках Трампа, що, ймовірно, пов’язано з CVI. Це підживило припущення про загальний спад енергії та фізичної витривалості політика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 2 вересня, президент США Дональд Трамп знову висловив своє розчарування президентом РФ Володимиром Путіним. Цього разу він зробив це дистанційно — зʼявитися особисто Трамп не зміг, натомість виступив із заявами телефоном, чим підігрів чутки про стан свого здоров'я.