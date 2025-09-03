Не синцем єдиним: у Трампа помітили дивну пухлину (фото)
Користувачі кажуть, що під піджаком Трампа може бути медичний пристрій
Президент США Дональд Трамп опинився в центрі нової хвилі обговорень його стану здоров’я після появи відео, на якому під його піджаком видно дивну випуклість. Це сталося під час спілкування з журналістами у Білому домі 2 вересня.
Увагу на це звернуло видання "IrishStar". Деякі користувачі соцмереж припустили, що йдеться про незграбно пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма.
Проте інші вказують на аномальне розташування складок тканини — мовляв, "тканина так зазвичай не лягає", і натякають на можливий медичний пристрій чи бандаж.
Трамп публічно відкинув чутки про погіршення стану здоров’я, заявивши, що лише два дні не з’являвся перед камерами, і це, мовляв, одразу стало приводом для "пліток, що він помер".
Попри це, занепокоєння посилилися після повідомлень про те, що Трампу діагностували хронічну венозну недостатність (CVI) — стан, який викликає набряки, болі, зміни шкіри, а у важких випадках — навіть загрозу ампутації.
Судинна хірургиня з Каліфорнійського університету докторка Мінмі Квонг пояснила, що при CVI вени не справляються з відтоком крові від кінцівок до серця, що призводить до застою, болю та навіть утворення виразок:
Зазвичай це трапляється в ногах або руках. Якщо хвороба прогресує, з'являються незагойні рани й загроза втрати кінцівки
У соцмережах також звернули увагу на синці та набряки на щиколотках Трампа, що, ймовірно, пов’язано з CVI. Це підживило припущення про загальний спад енергії та фізичної витривалості політика.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 2 вересня, президент США Дональд Трамп знову висловив своє розчарування президентом РФ Володимиром Путіним. Цього разу він зробив це дистанційно — зʼявитися особисто Трамп не зміг, натомість виступив із заявами телефоном, чим підігрів чутки про стан свого здоров'я.