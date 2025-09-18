З літаком Трампа на півдорозі до Британії стався небезпечний інцидент: диспетчерові довелося понервувати

Диспетчер ледве стримував себе

У американських авіадиспетчерів за один день явно додалося сивого волосся, оскільки літак президента США Дональда Трампа "небезпечно зблизився" з пасажирським літаком компанії "Spirit Airlines".

Як повідомляє Bloomberg, останньому довелося екстрено міняти маршрут. Інцидент стався, поки Трамп летів на острові Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) до Великої Британії на зустріч із королем Чарльзом III.

Літаки хоч і летіли на одній висоті та за схожими курсами, але їх розділяло багато кілометрів, тому безпосередньої загрози зіткнення не було. Однак у мережі все одно звернули увагу на роздратовані висловлювання диспетчера. На відео чути, як він каже "Мені доводиться вам все повторювати двічі" і "відверніться від своїх iPad".

Федеральне управління авіації підтвердило, що загрози для літаків не було. Однак у мережі це відео все одно викликало резонанс, а у ЗМІ згадали про те, що нещодавно до мережі потрапила інформація про те, що система управління рухом повітряних суден надто застаріла.

"Увага, Spirit 1300, поворот на 20 градусів вправо. Spirit 1300, поворот на 20 градусів ПРЯМО ЗАРАЗ! Spirit 1300, поверніть на 20 градусів ВПРАВО. НЕГАЙНО" диспетчер

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Британії дісталося і Меланії Трамп. У мережі вже повно жартів про її капелюх, який через незвичайну форму порівняли з НЛО.