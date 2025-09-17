На тлі чуток про інсульт Трамп прибув до Британії: як він зараз виглядає і що говорять про його здоров’я експерти (фото)

Президент США може страждати від тяжкої недуги

Нинішній голова Сполучених Штатів прибув із другим державним візитом до Великої Британії. Лише нещодавно в медіа потрапили фото викривленого обличчя Дональда Трампа і мережею швидко поширилися чутки про ймовірний інсульт у політика.

Як пише Reuters, дві країни готуються підписати інвестиційні угоди та відновити ділові відносини. Особливу увагу експертів привернув стан президента США, який, втім, після висадки літака в Туманному альбіоні виглядав цілком радісно і, як не дивно, супроводжував свою дружину Меланію за ручку — а всі ж судачать про їхнє непублічне розставання.

На що хворий Дональд Трамп

Питання про стан здоров’я американського лідера дедалі більше привертає увагу громадськості після серії тривожних інцидентів та заяв експертів. На тлі 79-річного віку Трампа деякі фахівці висловлюють побоювання щодо можливого когнітивного занепаду та ознак деменції у чоловіка, пише The Daily Beast.

Ось як зараз виглядає Трамп. Фото: Getty Images

Клінічний психолог Джон Гартнер припускає, що у президента може бути "настаюча деменція". Також експерт відмічає у чоловіка ознаки когнітивних порушень: зміни у манері мовлення, погіршення пам’яті та незвичайну поведінку під час публічних виступів.

Одним із найбільш значущих доказів, про які ми говорили останнім часом, був його психомоторний стан: ми спостерігаємо погіршення його рухових функцій, що також характерно для деменції, оскільки при деменції спостерігається погіршення всіх здібностей, усіх функцій психолог Джон Гартнер

Фото: Getty Images

Лікар звернув увагу і на набряки на щиколотках Трампа, які могли б свідчити про серцеву недостатність, а також на синці на руках та опущення обличчя, що може бути ознакою інсульту.

Фото: Getty Images

Варто врахувати, що Білий дім відкидає заяви про занепадний стан політика, посилаючись на заяву колишнього лікаря Трампа Ронні Джексона, який стверджує, що президент перебуває у відмінному фізичному і психічному стані.

Зазначимо, що Трамп останнім часом привертає увагу через проблеми зі здоров’ям. Раніше "Телеграф" повідомляв, які таблетки п’є президент США.