Трамп непристойно помацав короля Британії: момент потрапив на відео

Американський президент не особливо замислювався про правила

Президент США Дональд Трамп приїхав до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. Звісно, не обійшлося без конфузу.

Так на відео, яке з’явилося в мережі. видно, що Трамп спочатку обігнав короля, а потім поклав руку йому на спину. У королівському етикеті торкатися монарха можна лише у разі, якщо він сам простягає руку для рукостискання.

Хоча для США є історичною традицією не визнавати перевагу британської корони, але в ЗМІ вже почалося гучне обговорення того, як голова Білого дому непристойно повівся.

Відповідне правило сягає корінням у середньовіччя, коли монарха вважали "помазаником божим", а його посаду ототожнювали з усією державою. Тому подібні дотики вважалися грубим порушенням етикету та проявом фамільярності. Втім, зараз це скоріше правило ввічливості, а не закон.

В цей час британські монархи реагують на подібні порушення не настільки серйозно, а такі випадки вже неодноразово траплялися.

Наприклад, у 1992 році прем’єр Австралії Пол Кіттінг поклав руку на спину королеви Єлизавети II. Кіттінг за це отримав прізвисько "Ящірка з країни Оз" ("Lizard of Oz"), що є грою слів з посиланням на книгу "Чарівник країни Оз" ("Wizard of Oz"). У Британії "країною Оз" неформально називають Австралію.

Пол Кіттінг та Єлизавета II

А в 2009 році однією з найгучніших тем для обговорення стали обійми королеви Єлизавети та першої леді США Мішель Обами.

Мішель Обама та Єлизавета II

Король Чарльз теж потрапляв у подібні ситуації із попереднім президентом США Джо Байденом. Під час візиту до Британії 2023 року колишній президент спочатку поклав руку на плече монарху, а потім на спину.

Джо Байден та Чарльз III

Ну і не можна оминути зовсім не королівський "фістбамп" на зустрічі з популярним гравцем у крикет Майкайлом Луїсом із Сент-Кіттса в липні 2024 року.

Чарльз III та Майкайл Луїс

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Британії дісталося і Меланії Трамп. У мережі вже повно жартів про її капелюх, який через незвичайну форму порівняли з НЛО.