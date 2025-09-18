С самолетом Трампа на полпути в Британию произошел опасный инцидент: диспетчеру пришлось понервничать

Диспетчер едва сдерживал себя

У американских авиадиспетчеров за один день явно добавилось седых волос, так как самолет президента США Дональда Трампа "опасно сблизился" с пассажирским самолетом компании "Spirit Airlines".

Как сообщает Bloomberg, последнему пришлось экстренно менять маршрут. Инцидент произошел, пока Трамп летел на островом Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) в Великобританию на встречу с королем Чарльзом III.

Самолеты хоть и летели на одной высоте и по схожим курсам, но их разделяло много километров, поэтому непосредственной угрозы столкновения не было. Однако в сети все равно обратили внимание на раздраженные высказывания диспетчера. На видео слышно, как он говорит "мне приходится вам все повторять дважды" и "отвлекитесь от своих iPad".

Федеральное управление авиации подтвердило, что угрозы для самолетов не было. Однако в сети это видео все равно вызвало резонанс, а в СМИ вспомнили о том, что недавно в сеть попала информация о том, что система управления движения воздушных судов слишком устарела.

"Внимание, Spirit 1300, поворот на 20 градусов вправо. Spirit 1300, поворот на 20 градусов ПРЯМО СЕЙЧАС! Spirit 1300, поверните на 20 градусов ВПРАВО. НЕМЕДЛЕННО" диспетчер

Как сообщалось ранее, во время визита в Британию досталось и Мелании Трамп. В сети уже полно шуток о ее шляпе, которую из-за необычной формы сравнили с НЛО.