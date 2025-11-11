Вбили затишок і атмосферу: як виглядає будинок із "Сам удома" 35 років потому (фото)

У домі не зберегли згадок про те, що тут знімали легендарний фільм

"Сам удома" вважається одним із найпопулярніших фільмів періоду різдвяно-новорічних свят. Події розгорталися у великому будинку родини Маккаллістерів. Зараз цей дім важко впізнати, оскільки власники його повністю змінили.

Телеграм-канал "Боже, яке кончене!" опублікував світлини будинку із "Сам удома" під час зйомок і зараз. Нові власники, які придбали дім у 2024 році, змінили інтер'єр до невпізнання.

Екстер'єр будинку із фільму, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

В автентичному вигляді залишився лише екстер'єр будинку. Замість приглушених гірлянд встановили більш яскраве світло. По всьому будинку нові власники зняли старі шпалери і пофарбували стіни у білий колір. Також оновили підлогу, простеливши темний ламінат. Усі червоні килими з підлоги та сходів, які створювали затишок, прибрали.

Другий поверх будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Сходи у будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Первий поверх будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Зі світлин помітно, що у будинку замінили консолі, столи, крісла, штори і гардини на більш сучасні варіанти. Зелений диван і коричневі м'які крісла вже неможливо побачити у домі. Замість них — білі дивани у стриманому стилі.

Вітальня будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Зал у будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Спальню головного героя Кевіна також важко впізнати. Старого ліжка вже немає — замість нього встановили нове, з м'яким бильцем. Також можна побачити новий камін, тумбочки, телевізор і світильник.

Спальня головного героя, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

Загалом затишний і атмосферний дім персонажів родини Маккаллістерів зараз нагадує стерильний простір. У ньому не залишилось жодної згадки про те, що у 90-х тут знімали культовий фільм, який став символом різдвяно-новорічних свят.

Перший поверх будинку, скриншот з тг-каналу "Боже, яке кончене!"

