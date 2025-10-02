Стала гімном кохання: яка пісня була найпопулярнішою наприкінці 90-х

Ця пісня була саундтреком фільму "Титанік"

У 1998 році увесь світ ніби слухав одну мелодію — пісню Селін Діон "My Heart Will Go On". Вона стала не просто саундтреком до легендарного "Титаніка", а справжнім гімном великого кохання. Ця композиція була справжнім символом епохи 90-х.

Цей трек очолив хіт-паради у більшості країн світу, включно з США та Великою Британією. Сингл розійшовся мільйонами копій і став найбільш впізнаваною роботою Селін Діон.

Пісня принесла співачці "Оскар" і кілька "Греммі", закріпивши її статус суперзірки. Для багатьох слухачів 90-х ця композиція стала музичним еквівалентом самого фільму "Титанік".

Оскільки кінострічка стала справжнім феноменом і зібрала рекордні касові збори у світі, сингл відразу зробив Селін Діон мегапопулярною. Пісню після появи у "Титаніку" крутили всюди: на радіо, у кліпах на музичних каналах, на весіллях і випускних вечорах.

Селін Діон. Фото: Getty Images

У США "My Heart Will Go On" очолила Billboard Hot 100 і протрималась на вершині 2 тижні, а також стала №1 у більш ніж 20 країнах. На YouTube трек зібрав 12 млн переглядів. У Spotify пісня зібрала понад 800 мільйонів прослуховувань.

