Укр

Убили уют и атмосферу: как выглядит дом из "Один дома" 35 лет спустя (фото)

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дом из фильма "Один дома"
Дом из фильма "Один дома". Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

В доме не сохранили упоминаний о том, что здесь снимали легендарный фильм

"Один дома" считается одним из самых популярных фильмов периода рождественско-новогодних праздников. События разворачивались в большом доме семьи Маккаллистеров. Сейчас этот дом сложно узнать, поскольку владельцы его полностью изменили.

Телеграм-канал "Боже, яке кончене!" опубликовал фотографии дома из "Один дома" во время съемок и сейчас. Новые владельцы, которые купили дом в 2024 году, изменили интерьер до неузнаваемости.

Дом из Один дома сейчас
Экстерьер дома из фильма, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

В аутентичном виде остался только экстерьер дома. Вместо приглушенных гирлянд установили более яркий свет. По всему дому новые владельцы сняли старые обои и покрасили стены в белый цвет. Также обновили пол, постелив темный ламинат. Все красные ковры из пола и лестницы, которые создавали уют, убрали.

Как изменился дом из Один дома
Второй этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"
Дом из Один дома изменения
Лестница в доме, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"
Один дома дом
Первый этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

По фото заметно, что в доме заменили консоли, столы, кресла, шторы и гардины на более современные варианты. Зеленый диван и коричневые кресла уже невозможно увидеть в доме. Вместо них – белые диваны в сдержанном стиле.

Дом из Один дома
Гостиная дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"
Один дома дом
Зал в доме, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Спальню главного героя Кевина тоже трудно узнать. Старой кровати уже нет — вместо нее установили новую, с мягким изголовьем. Также можно увидеть новый камин, прикроватные тумбочки, телевизор и светильник.

Дом Маккаллистеров фото
Спальня главного героя, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

В общем уютный и атмосферный дом персонажей семьи Маккаллистеров сейчас напоминает стерильное пространство. В нем не осталось ни одного упоминания о том, что в 90-х здесь снимали культовый фильм, который стал символом рождественско-новогодних праздников.

Дом Один дома
Первый этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился главный герой из фильма "Сам дома" Маколей Калкин. Он страдал от алкоголизма.

Теги:
#Фильм #Сам дома #Будинок