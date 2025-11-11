Убили уют и атмосферу: как выглядит дом из "Один дома" 35 лет спустя (фото)

В доме не сохранили упоминаний о том, что здесь снимали легендарный фильм

"Один дома" считается одним из самых популярных фильмов периода рождественско-новогодних праздников. События разворачивались в большом доме семьи Маккаллистеров. Сейчас этот дом сложно узнать, поскольку владельцы его полностью изменили.

Телеграм-канал "Боже, яке кончене!" опубликовал фотографии дома из "Один дома" во время съемок и сейчас. Новые владельцы, которые купили дом в 2024 году, изменили интерьер до неузнаваемости.

Экстерьер дома из фильма, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

В аутентичном виде остался только экстерьер дома. Вместо приглушенных гирлянд установили более яркий свет. По всему дому новые владельцы сняли старые обои и покрасили стены в белый цвет. Также обновили пол, постелив темный ламинат. Все красные ковры из пола и лестницы, которые создавали уют, убрали.

Второй этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Лестница в доме, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Первый этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

По фото заметно, что в доме заменили консоли, столы, кресла, шторы и гардины на более современные варианты. Зеленый диван и коричневые кресла уже невозможно увидеть в доме. Вместо них – белые диваны в сдержанном стиле.

Гостиная дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Зал в доме, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

Спальню главного героя Кевина тоже трудно узнать. Старой кровати уже нет — вместо нее установили новую, с мягким изголовьем. Также можно увидеть новый камин, прикроватные тумбочки, телевизор и светильник.

Спальня главного героя, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

В общем уютный и атмосферный дом персонажей семьи Маккаллистеров сейчас напоминает стерильное пространство. В нем не осталось ни одного упоминания о том, что в 90-х здесь снимали культовый фильм, который стал символом рождественско-новогодних праздников.

Первый этаж дома, скриншот из тг-канала "Боже, яке кончене!"

