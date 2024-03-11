Комік Джиммі Кіммел кинув нацистський жарт на "Оскарі 2024" та нарвався на критику

Комік необережно пожартував про Освенцим

Американський телеведучий та комік Джиммі Кіммел, який був ведучим цьогорічної церемонії вручення кінопремії "Оскар", фонтанував жартами на масштабному заході. Перераховуючи усіх номінантів на найкращий фільм, він кинув необережний жарт в бік німецької акторки Сандри Хюллер, яка чудово зіграла у фільмах "Анатомія падіння" та "Зона інтересів".

На каналі JimmyKimmelLive в YouTube зафіксували, як Джиммі доволі необережно пожартував про Освенцим. За це Кіммела розкритикували.

Комік Джиммі Кіммел розважав аудиторію

"Вона зіграла нацистську домогосподарку, що живе в Аушвіці, у "Зоні інтересів". Це дуже важка тема для американської кіноаудиторії. А на батьківщині Сандри, у Німеччині, це називають "романтичною комедією"", — пожартував Джиммі.

Такий необережний крок викликав хвилю критики. Слова комвка назвали "гидким нацистським жартом про Німеччину".

Раніше "Телеграф" розповідав, що названі імена переможців у номінаціях найкращий актор та актриса. Дізнайтесь, хто отримав золоту статуетку.