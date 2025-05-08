"Меланія знову вагітна?": Трампа висміяли на тлі його чергової "важливої" заяви

Сміятися зі свого лідера американські коміки не бояться

Після того як Дональд Трамп оголосив, що невдовзі зробить чергове "вражаюче" оголошення, американські телеведучі почали наввипередки глузувати з загадковості американського президента. Президент США заявив: "Це буде одна з найважливіших заяв з поміж тих, що робилися за останні роки". Одним із перших відреагував Джиммі Кіммел, пожартувавши: "Може, Меланія знову вагітна? Було б мило – ще одна дитина у Білому домі".

Як повідомляє Daily Beast, ведучий у звичному для себе стилі висміяв й нечіткість термінів обіцянки. "Мабуть, дізнаємося у четвер, п'ятницю або понеділок", — пожартував він.

Кіммел зіронізував, що подібні анонси час від часу виявляються доволі дріб’язковими: "Сподіваюсь це не буде черговий набір його NFT? Або новина, що він виграв у себе ж турнір із гольфу. Це схоже на батька-гемблера, який каже родині: "У мене для вас велика новина – ми переїжджаємо в трейлер".

Він продовжив та додав, що зміст нового оголошення Трампа може бути різнобічним: від того, що він оголошує нові тарифи до того, що генеральним прокурором США стане Гері Б’юзі – американський актор, який підтримував Дональда Трампа ще під час президентських виборів у 2016 році.

Не тільки Кіммел скористався можливістю покепкувати з очільника Штатів. Ведуча Дезі Лідік, яка цього тижня очолює The Daily Show, також долучилася до марафону жартів. Вона зазначила, що обіцянка "оголошення на певну тему" може означати будь-що: "Це може бути як заява "Я досяг миру на Близькому Сході", так і "Я спробував букатіні й більше ніколи не повернусь до звичайних спагеті".

Показавши відео з обіцянкою Трампа, що це оголошення буде позитивним, ведуча зазначила, що краще дотримуватиметься менших очікувань: "Востаннє, коли ви робили "позитивну заяву", вона полягала в тому, що ви руйнуєте нашу економіку", натякаючи на введені Дональдом Трампом тарифи.

Поглузувала вона і зі звички Дональда Трампа не виконувати свої обіцянки. Під час свого першого президентського терміну він заявив, що протягом двох місяців зробить гучну заяву про заміну політики однієї з наймасштабніших реформ Обами щодо сфери охорони здоров'я. "Ці два місяці були шістдесят дев'ять місяців тому. Чудова робота", — з сарказмом зазначила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Пентагон знову припустився помилки в сфері безпеки даних — надіслав конфіденційне запрошення з відкритим списком адресатів.