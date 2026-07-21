У Трампа є двійник? На відео з президентом США помітили дивність

Фрагмент із заходу несподівано став вірусним

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Американський комік і ведучий The Daily Show Джон Стюарт звернув увагу на чоловіка за спиною президента США Дональда Трампа після фіналу Клубного чемпіонату світу, і жартома припустив, що це його двійник.

Відео з Трампом було знято 20 липня після його приземлення на об’єднану базу Ендрюс у штаті Меріленд. Американський лідер спілкувався з журналістами і коментував фінал. Він заявив, що матч був "неймовірним" і "в рази кращий за будь-який турнір, який коли-небудь проводила ФІФА". Про це пише Raw Story.

Під час виступу Трампа за його спиною опинився чоловік у костюмі схожого кольору та зі схожою статурою. Саме він привернув увагу Джона Стюарта.

"Хто цей хлопець? Хто це взагалі? Боже мій, це запасний Трамп? Зачекайте хвилинку, зачекайте секунду! Зачекайте, що? Це запасний Трамп?" Зачекайте, той, з ким ми маємо справу, запасний Трамп? Це Трамп?" — сказав Стюарт у програмі The Daily Show на Comedy Central.

Тим часом зал відреагував сміхом, а ведучий пояснив, що це була комедійна версія події, а не серйозне припущення.

Кадр із відео з Трампом та його "двійником". Скріншот: The Daily Show/YouTube

Чи має Трамп двійники?

У мережі неодноразово з’являлися фотографії людей, які схожі на Дональда Трампа та деякі називали їх справжніми двійниками. Проте достовірної інформації про те, чи має американський лідер двійників, звичайно ж, немає.

Наприклад, 2025 року сенатор штату Флорида Джей Коллінз опублікував у своєму X-акаунті фотографію візиту на Форум свободи у Флориді. І все б нічого, проте на цьому знімку є чоловік, який привернув увагу — він одночасно схожий на Джорджа Буша-молодшого та Дональда Трампа.

Його волосся і укладання схожі на зачіску нинішнього президента США Дональда Трампа.

"Двійник" Дональда Трампа

Також Денніс Алан відомий як один із найвідоміших професійних двійників Дональда Трампа. Він — американський актор та імітатор, який виступає на корпоративних заходах, телешоу та в рекламі, використовуючи зовнішню схожість із Трампом, характерну зачіску та манеру мови.

Денніс Алан в образі Дональда Трампа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи був на футбольному матчі двійник Меланії Трамп. Чутки породила одна річ у її образі.