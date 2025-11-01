Двійник Трампа з’явився там, де його зовсім не очікували (відео)

Двійники політиків — відома тема конспірологів. Пенсіонерка несподівано приєдналася до цього списку.

У Росії помітили двійника президента США Дональда Трампа, щоправда — у жіночому втіленні. У Пермі зафільмували місцеву мешканку на зупинці. Її риси дійсно нагадують обличчя американського лідера.

В певний момент жінка зробила під час розмови рух підборіддям вгору, мимоволі повторивши відому фотографію Трампа. Зазначимо, коли людина підіймає підборіддя, вона може демонструвати впевненість у собі чи небажання іти на поступки.

Дональд Трамп та пенсіонерка з Пермі

На відео, розміщеному в одному з російських Телеграм-каналів, автор питає, чи знає вона про свою схожість. У відповідь літня жінка висловлює сумнів в тому, що вона скидається на Трампа та каже, що це може бути через сивину.

Зазначимо, що конспірологи зазвичай не повідомляють про двійників Трампа. Натомість про його дружину з 2017 році є теорія змови, що Меланію Трамп періодично "підміняє" двійник. Зокрема, її двійника начебто бачили на похованні Чарлі Кірка і не тільки. Водночас в США є чоловік, який одночасно схожий і на Джорджа Буша і на Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що теорії щодо двійників ходять навколо багатьох президентів, включно з президентом РФ Володимиром Путіним, кількома українськими лідерами та ексочільником США Джо Байденом. Використання двійників — не новинка для політиків.