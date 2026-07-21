У Трампа есть двойник? На видео с президентом США заметили странность

Фрагмент с мероприятия неожиданно стал вирусным

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Американский комик и ведущий The Daily Show Джон Стюарт обратил внимание на мужчину за спиной президента США Дональда Трампа после финала Клубного чемпионата мира, и в шутку предположил, что это его двойник.

Видео с Трампом было снято 20 июля после его приземления на объединенную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Амерканский лидер общался с журналистами и комментировал прошедший финал. Он заявил, что матч был "невероятным" и "в разы лучше любого турнира, который когда-либо проводила ФИФА". Об этом пишет Raw Story.

Во время выступления Трампа за его спиной оказался мужчина в костюме похожего цвета и со схожим телосложением. Именно он привлек внимание Джона Стюарта.

"Кто этот парень? Кто это вообще? Боже мой, это запасной Трамп? Подождите минутку, подождите секунду! Подождите, что? Это запасной Трамп? Подождите, тот, с кем мы имеем дело, – запасной Трамп? Или это Трамп?" — сказал Стюарт в программе The Daily Show на Comedy Central.

Тем временем зал отреагировал смехом , а ведущий в свою очередь объяснил, что это была комедийная версия происхоядщего, а не серьезное предположение.

Кадр из видео с Трампом и его "двойником". Скриншот: The Daily Show / YouTube

Есть ли у Трампа двойники?

В сети неоднократно появлялись фотографии людей, которые похожи на Дональда Трампа и некоторые назыаали их настоящими двойникми. Однако достоверной информации о том, есть ли у американского лидера двойник, конечно же, нет.

К примеру, в 2025 году сенатор штата Флорида Джей Коллинз опубликовал в своем X-аккаунте фотографию визита на Форум свободы во Флориде. И все бы ничего, однако на этом снимке есть мужчина, который привлек внимание — он одновременно похож на Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа.

Его волосы и укладка смахивают на прическу нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Двойник" Дональда Трампа

Также Деннис Алан известен как один из наиболее известных профессиональных двойников Дональда Трампа. Он — американский актер и имитатор, который выступает на корпоративных мероприятиях, телешоу и в рекламе, используя внешнее сходство с Трампом, характерную прическу и манеру речи.

Деннис Алан в образе Дональда Трампа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, был ли на футбольном матче двойник Мелании Трамп. Слухи породила одна вещь в ее образе.