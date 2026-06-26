Замість "йди до біса": як українською красиво поставити співрозмовника на місце

Вчимося у класиків української літератури

Не обов'язково вдаватися до грубощів, щоб поставити співрозмовника на місце. Українська мова має чимало влучних і дотепних висловів, які звучать значно колоритніше.

Про це розповідає "Телеграф" із посиланням на експерта з ораторського мистецтва Павла Мацьопу.

Вислів "йди до біса" давно став звичним у розмовній мові, однак він звучить доволі різко. Натомість українська літературна традиція пропонує чимало альтернатив, які можуть передати невдоволення або бажання припинити розмову без відвертої лайки.

Так теж можна

Павло Мацьопа звернув увагу на те, що найкраще цьому вчитися у класиків української літератури. Їхні афористичні вислови демонструють, як можна гостро відповісти співрозмовнику, не вдаючись до банальних образ.

Так, Іван Франко писав: "Язик — інструмент, даний людині для того, щоб висловити свої думки, а не для того, щоб ховати їхню відсутність".

Валер'ян Підмогильний зазначав: "Людина — істота дивна: вона здатна ображатись на правду і пишатися своєю дурістю".

Не менш дошкульною є фраза Миколи Хвильового: "Ваш кругозір закінчується там, де починається моє терпіння".

Якщо ж потрібно ввічливо, але твердо окреслити власну позицію, доречними будуть слова Лесі Українки: "У мене є своє переконання, і я не маю звички міняти його під впливом першого ліпшого вітру".

А Ліна Костенко лаконічно нагадувала: "Є речі, про які не говорять з першим-ліпшим".

Такі вислови допомагають гідно завершити неприємну розмову і дати зрозуміти співрозмовнику свою позицію. До того ж вони збагачують мовлення і демонструють повагу до української мовної культури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською повідомити працівникам "АТБ" про зіпсований товар, не використовуючи слово "просрочка".