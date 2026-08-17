Рус

Тут працювало вар’єте, а за тістечками їхали з усього міста: яким був ресторан "Море" в Одесі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ресторан "Море"
Ресторан "Море". Фото viknaodessa.od.ua, колаж "Телеграфу"

Заклад не працює вже багато років

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

На проспекті Незалежності (раніше — вулиці Армійській) в Одесі кілька десятиліть працював ресторан "Море". Заклад запам’ятався не лише атмосферою, кухнею та вечірньою музикою. Особливо цінувалися кондитерські вироби, які там готували.

"Телеграф" розповідає, яким був ресторан "Море" і яким його пам’ятають одесити.

"Море" розташовувалося в районі із житловими будинками та школою, тому його відвідувачами були не лише приїжджі чи туристи, а й мешканці навколишніх вулиць.

Одеса ресторан Море старі фото
Ресторан "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

За спогадами одеситів у Facebook-спільноті "Прогулянки по Одесі та Одеській області. ОДЕСА", саме в "Морі" та ресторані "Київ" вечорами працювало вар’єте. За вхід потрібно було заплатити 1 рубль, після чого відвідувачі могли займати місця та робити замовлення з меню. Для радянського громадського харчування це був не найтиповіший формат, і саме він робив заклад помітним на тлі інших їдалень та кафе міста.

Ресторан Море Одеса відгуки

Меню, що збереглося з 1971 року, допомагає уявити, чим годували відвідувачів. Серед страв згадуються закуски із оселедця та скумбрії, салати зі свіжих овочів, чахохбілі та російські млинці. Але через роки ресторан згадують не стільки через ці страви, скільки через кондитерську.

Меню ресторану Море в Одесі
Меню ресторану "Море", 1971 рік. Фото: odessa-life.od.ua
Ресторан Море Одеса старі фото
Страви, які подавали в "Морі". Фото: viknaodessa.od.ua

Саме кондитерські вироби стали однією з найпомітніших особливостей "Моря". У спогадах одеситів ресторан називають місцем, де продавалися найкращі в місті слойки, тістечка із заварним кремом, кошички, "картопля", "будиночки" та інші солодощі.

Ресторан Море виглядав усередині фото
Інтер’єр ресторану "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

Пізніше "Море" поступово втратило колишній статус. У спогадах і публікаціях 2020-х років зазначалося, що ресторан на той час уже багато років не працював.

Будівля колишнього ресторану "Море". Фото: Odessit Odessa/Facebook

25 листопада 2024 року Одеса зазнала російського ракетного удару. Будівля, де раніше розташовувався ресторан "Море", також опинилася серед постраждалих об’єктів.

Теги:
#Одеса #Ретро #Ресторани #Старі фотографії