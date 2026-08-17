Тут працювало вар’єте, а за тістечками їхали з усього міста: яким був ресторан "Море" в Одесі

Заклад не працює вже багато років

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На проспекті Незалежності (раніше — вулиці Армійській) в Одесі кілька десятиліть працював ресторан "Море". Заклад запам’ятався не лише атмосферою, кухнею та вечірньою музикою. Особливо цінувалися кондитерські вироби, які там готували.

"Телеграф" розповідає, яким був ресторан "Море" і яким його пам’ятають одесити.

"Море" розташовувалося в районі із житловими будинками та школою, тому його відвідувачами були не лише приїжджі чи туристи, а й мешканці навколишніх вулиць.

Ресторан "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

За спогадами одеситів у Facebook-спільноті "Прогулянки по Одесі та Одеській області. ОДЕСА", саме в "Морі" та ресторані "Київ" вечорами працювало вар’єте. За вхід потрібно було заплатити 1 рубль, після чого відвідувачі могли займати місця та робити замовлення з меню. Для радянського громадського харчування це був не найтиповіший формат, і саме він робив заклад помітним на тлі інших їдалень та кафе міста.

Меню, що збереглося з 1971 року, допомагає уявити, чим годували відвідувачів. Серед страв згадуються закуски із оселедця та скумбрії, салати зі свіжих овочів, чахохбілі та російські млинці. Але через роки ресторан згадують не стільки через ці страви, скільки через кондитерську.

Меню ресторану "Море", 1971 рік. Фото: odessa-life.od.ua

Страви, які подавали в "Морі". Фото: viknaodessa.od.ua

Саме кондитерські вироби стали однією з найпомітніших особливостей "Моря". У спогадах одеситів ресторан називають місцем, де продавалися найкращі в місті слойки, тістечка із заварним кремом, кошички, "картопля", "будиночки" та інші солодощі.

Інтер’єр ресторану "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

Пізніше "Море" поступово втратило колишній статус. У спогадах і публікаціях 2020-х років зазначалося, що ресторан на той час уже багато років не працював.

Будівля колишнього ресторану "Море". Фото: Odessit Odessa/Facebook

25 листопада 2024 року Одеса зазнала російського ракетного удару. Будівля, де раніше розташовувався ресторан "Море", також опинилася серед постраждалих об’єктів.