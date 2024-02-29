PIN-UP Foundation евакуював з Харківщини три дитячі будинки

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує надавати допомогу постраждалим від війни українцям. У воєнних умовах волонтери фонду успішно евакуювали 31 українця з Харківської області до безпечного міста Тернопіль.

PIN-UP Foundation відгукнувся на звернення громади Великого Бурлука Харківської області, яка просила про допомогу в евакуації трьох будинків дитячого типу з-під обстрілів до безпечного міста. Процес евакуації з Великого Бурлука до міста Харків відбувався у співпраці з Харківським координаційним центром, ГО "Я Врятований", ГО "Проліска" та ГО "П`ятихатки-Бам". Після прибуття у Харків діти були забезпечені їжею та необхідними засобами, а потім переправлені на потяг до Тернополя. На прохання волонтерів PIN-UP Foundation керівництво Харківського залізничного вокзалу забезпечило додатковий вагон для комфортного перевезення. Загалом з трьох дитячих будинків було евакуйовано 31 людину, з яких 25 неповнолітніх дітей.

"Ми продовжуємо спостерігати наслідки страшної війни, в якій страждають діти. У ці важкі часи мета фонду — надати їм необхідну безпеку та захист. Я вдячна всім волонтерам і працівникам Харківського залізничного вокзалу, які долучилися до цієї місії порятунку. Лише у єдності ми забезпечимо для наших дітей надію на майбутнє", — прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Нагадаємо, це вже п'ята місія PIN-UP Foundation з евакуації людей у межах України та за кордон. Загалом силами фонду у безпечні місця було вивезено понад 150 українців. PIN-UP Foundation продовжить допомагати тим, хто цього потребує.