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Директор НАБУ Семен Кривонос має особисто відповісти перед парламентською ТСК на запитання, що виникли після резонансних свідчень генерала СБУ Сергія Дуки. Незалежність антикорупційних органів не означає їхньої непідконтрольності парламенту, а закордонне відрядження не повинно ставати перешкодою для надання пояснень.

Про це заявив політичний експерт Володимир Сонюк, коментуючи повідомлення про відсутність Кривоноса на засіданні ТСК 23 листопада.

За словами експерта, парламентська комісія має з'ясувати обставини, озвучені Дукою, зокрема щодо ймовірного фіктивного встановлення батьківства Кривоносом для уникнення відповідальності у справі про підкуп виборців, а також вилучення матеріалів СБУ, які могли містити інформацію про можливі порушення з боку оточення керівника САП Олександра Клименка.

"Незалежність НАБУ не означає непідконтрольності парламенту!" — наголосив політексперт.

Він підкреслив, що законодавчі гарантії незалежності слідства не скасовують механізмів парламентського контролю та права депутатів ставити запитання керівництву антикорупційних органів.

На переконання експерта, якщо Кривонос не може з'явитися на засідання 23 листопада, він має погодити з ТСК іншу дату для надання особистих пояснень.