Для України важливо, щоб РФ не використовувала міст для військових перевезень

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Автомобільна частина Кримського мосту залишатиметься недоступною місяцями, навіть якщо залізничне сполучення збережеться. Це найімовірніший розвиток подій для переправи.

Штучний інтелект ChatGPT у відповідь на запит "Телеграфа" виокремив три варіанти розвитку подій. На думку нейромережі, РФ частково збереже залізничне сполучення на Керченській переправі, переорієнтувавши свою логістику на сухопутний коридор — "дорогу смерті".

Прогноз окремо розглядає автомобільний і залізничний рух

Автомобільний рух залишатиметься закритим на місяці

У першому сценарії строки визначатиме складність відновлення конструкцій автомобільної частини. Саме цей варіант ChatGPT вважає найімовірнішим: дорога залишатиметься закритою на час ремонту, тоді як потяги продовжать ходити.

Нові пошкодження ускладнять залізничні перевезення

У другому сценарії наслідки вийдуть за межі автомобільної частини: нові пошкодження ускладнять рух потягів. Залізничне сполучення важливе для російського військового постачання, тому перебої торкнуться й цих перевезень.

У такому разі головне питання – наскільки регулярно зможуть ходити потяги. Навіть якщо рух зберігатиметься, перебої зроблять строки доставки менш передбачуваними.

Рух відновиться, але можливості мосту залишаться обмеженими

Третій сценарій передбачає, що Москва спрямує значні ресурси на ремонт, а Кремль намагатиметься якомога швидше продемонструвати відкриття переправи. Водночас пропускна спроможність і рівень безпеки після ремонту можуть залишитися нижчими, ніж раніше.

"Але відновити рух і повернути мосту повноцінну стратегічну функціональність – зовсім різні завдання", – йдеться у прогнозі ChatGPT.

Що обмеження означатимуть для перевезень

Головний висновок прогнозу: не обов’язково повністю зупиняти рух мостом, щоб тривалі обмеження створили для Росії логістичні, військові й економічні проблеми. Для України, згідно з цією оцінкою, важливіше те, чи зможе Росія й надалі регулярно використовувати переправу для військового постачання, ніж доля мосту як символу.

Тривалі обмеження на мосту позначаться на регулярності перевезень

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив NBC News, що побудований Росією після окупації Криму Керченський міст не встоїть. Глава держави зазначив, що протягом війни російські війська неодноразово завдавали ударів по українських мостах, залізниці та інших об’єктах транспортної інфраструктури.