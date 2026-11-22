Хто відповідає за обладнання, випадково зіпсоване в магазині

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Якщо покупець пошкоджує обладнання або інше майно магазину "АТБ", співробітники викликають спеціалізовану охоронну службу та поліцію. Обставини інциденту фіксують на місці.

Про це співробітник "АТБ" розповів "Телеграфу". Питання про відшкодування збитків після цього вирішують у встановленому законом порядку.

За загальним правилом статті 1166 Цивільного кодексу України майнову шкоду відшкодовує в повному обсязі той, хто її заподіяв. Цю норму навів суддя Великої палати Верховного Суду Олександр Банасько, роз’яснюючи загальні принципи відшкодування майнової шкоди.

Якщо покупець випадково пошкодив товар до оплати, ризик його псування несе власник, якщо закон або договір не передбачає іншого. Про це нагадала Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, пославшись на статтю 323 Цивільного кодексу України.

Працівники магазину не мають права самостійно стягувати вартість зіпсованого товару Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права. Вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження свого майна", – пояснили у відомстві.

Якщо магазин наполягає, що покупець винен у псуванні товару, провину потрібно довести в суді. Саме суд вирішує, чи має покупець відшкодувати вартість пошкодженого товару.

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" є окремі програми підготовки для різних посад, а навчання триває від 3 до 11 днів для низки фахівців і до півтора місяця для майбутніх керівників. Детальніше читайте про підготовку працівників.