До святкового асортименту мережі входять і подарункові набори

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До новорічних свят ще є час, але торговельні мережі вже оновлюють асортимент і пропонують покупцям товари для святкового оформлення. На полицях з’являються сезонні прикраси, елементи декору та різні дрібниці, які допомагають створити вдома новорічну атмосферу. В АТБ такі товари теж уже з’явилися.

Співробітник мережі розповів "Телеграфу" в ексклюзивному коментарі, коли новорічні товари привозять до супермаркетів АТБ.

За його словами, мішуру та інші новорічні прикраси завезли ще на початку листопада.

Блискучий дощик входить до асортименту ялинкових прикрас АТБ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У соціальних мережах також показали, які новинки з’явилися в асортименті. Цього року супермаркети "АТБ" потішили новими дизайнами святкових чашок, іграшковими потягами, новорічними сережками, наборами, лампочками та гірляндами, а також безліччю інших товарів.

https://www.threads.com/@bynasti__/post/DfXXpitkoSY/media

Для ялинки та кімнати можна вибрати іграшки, дощик і декоративні ліхтарики.

Мішура та інші прикраси з’явилися в магазинах ще на початку листопада

У продажу є й набори іграшок і декоративних прикрас до різдвяних і новорічних свят.

Для ялинки та кімнати покупці можуть вибрати іграшки, мішуру та декоративні прикраси

Як повідомляв "Телеграф", працівники АТБ купують товари за акційною ціною лише після початку акції та оновлення цінників за правилами акцій. Цей приклад стосується знижок і не пояснює, коли до магазинів надходять новорічні прикраси.