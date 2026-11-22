Новий рік уже на полицях "АТБ": якими незвичайними новинками тішать покупців
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До святкового асортименту мережі входять і подарункові набори
До новорічних свят ще є час, але торговельні мережі вже оновлюють асортимент і пропонують покупцям товари для святкового оформлення. На полицях з’являються сезонні прикраси, елементи декору та різні дрібниці, які допомагають створити вдома новорічну атмосферу. В АТБ такі товари теж уже з’явилися.
Співробітник мережі розповів "Телеграфу" в ексклюзивному коментарі, коли новорічні товари привозять до супермаркетів АТБ.
За його словами, мішуру та інші новорічні прикраси завезли ще на початку листопада.
У соціальних мережах також показали, які новинки з’явилися в асортименті. Цього року супермаркети "АТБ" потішили новими дизайнами святкових чашок, іграшковими потягами, новорічними сережками, наборами, лампочками та гірляндами, а також безліччю інших товарів.
https://www.threads.com/@bynasti__/post/DfXXpitkoSY/media
Для ялинки та кімнати можна вибрати іграшки, дощик і декоративні ліхтарики.
У продажу є й набори іграшок і декоративних прикрас до різдвяних і новорічних свят.
Як повідомляв "Телеграф", працівники АТБ купують товари за акційною ціною лише після початку акції та оновлення цінників за правилами акцій. Цей приклад стосується знижок і не пояснює, коли до магазинів надходять новорічні прикраси.