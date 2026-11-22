Коли для розрахунку потрібна решта, виручити може каса відділення

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

ПриватБанк визначає, які номінали завантажити в банкомат, а пристрій підбирає купюри з тих, що є в касетах на момент зняття. Тому банкомат здатен видати всю запитану суму, навіть якщо в ньому немає дрібних банкнот.

У 2021 році клієнт ПриватБанку поскаржився, що банкомати видавали йому лише купюри по 200 і 500 грн. У відповідь ПриватБанк пояснив, що орієнтується на попит біля кожного пристрою: там, де частіше знімають великі суми, завантажують більші номінали.

"Купюри завантажуються такі, які хочуть клієнти", – так клієнт процитував відповідь, яку отримав за номером 3700.

Касета – це контейнер для банкнот одного номіналу. Якщо дрібні купюри в такій касеті закінчилися, банкомат видасть більші, якщо з них можна скласти потрібну суму.

У касі відділення можна попросити конкретні номінали або поєднання великих і дрібних банкнот. Касир підбере їх з наявної готівки.

ПриватБанк зазначає, що в касі можна зняти до 100 тис. грн на добу; якщо потрібна більша сума, її можна замовити заздалегідь через Приват24 або за номером 3700. Із картки ПриватБанку в банкоматі можна зняти до 40 тис. грн протягом трьох годин, але не більш як 100 тис. грн із гривневого рахунку або 200 тис. грн у гривневому еквіваленті з валютного рахунку за добу. Для окремих категорій клієнтів діє ліміт 20 тис. грн протягом трьох годин. Під час зняття в банкоматі ПриватБанку з картки іншого банку ліміт становить 20 тис. грн за одну операцію і протягом трьох годин. Без фізичної картки під час першого замовлення можна отримати до 4 тис. грн за 24 години; для наступних операцій діє обмеження 4 тис. грн за раз і до 20 тис. грн за п’ять операцій протягом 24 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обміняти валюту, яку не беруть обмінники, в банкоматі.