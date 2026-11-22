Коротка пробна поїздка не покаже реальний запас ходу електросамокату

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Перед покупкою велосипеда чи самоката з рук огляньте раму: чи немає на ній тріщин. Перевірте також підшипники та шарніри – у них не повинно бути люфту. У електросамокату переконайтеся, що двигун і контролер не розхитані.

Про те, як оглядати техніку перед покупкою, Денис Карпенко, продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві, розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Як підготувати велосипед до зими і не "вбити" самокат на балконі: секрети відходу від майстра".

За його словами, до майстерні привозять рами, зламані після аварій та невдалих трюків. Такі пошкодження часом майже неможливо виправити.

Де шукати тріщини на рамі

Огляньте раму по обидва боки при хорошому освітленні. На велосипеді перевірте стики труб, ділянки навколо кермової колонки та кріплення коліс. На самокаті уважно огляньте основу кермової стійки та місце її з’єднання з платформою. Якщо стик закриває бруд, попросіть продавця протерти його.

Де шукати тріщини на рамі. Згенеровано ШІ/"Телеграф"

Шукайте вм’ятини та тонкі лінії вздовж зварних швів або поруч із ними. Якщо незрозуміло, потріскалася фарба або пошкоджена сама рама, запитайте продавця, чи велосипед чи самокат падав і чи ремонтували цю ділянку. Якщо підозрюєте тріщину, відкладіть пробну подорож до огляду майстром.

Денис Карпенко

Як перевірити люфт, колеса та гальма

Злегка підніміть колесо, візьміться за обід і похитайте його з боку на бік. Так ви помітите, чи колесо зміщується щодо вилки або рами. Щоб перевірити кермо велосипеда, затисніть переднє гальмо і обережно похитайте велосипед вперед-назад. Відчули клацання? Прикладіть пальці до стику рами та вилки та повторіть рух.

У складаного самоката перевірте шарнір, залишивши фіксатор закритим: притримайте платформу і злегка похитайте стійку керма. Дивіться прямо на стик — так легше побачити, чи деталі рухаються відносно один одного.

Люфт складаного шарніра перевіряють із закритим фіксатором. Джерело: Згенеровано ШІ("Телеграф")

Прокрутіть колеса і подивіться, чи не йде обід убік. Потім прокотіть велосипед або самокат поруч із собою і по черзі перевірте гальма. Якщо рама ціла, кермо та колеса не люфтять, а гальма працюють, перевірте передачі велосипеда на малому ходу: ланцюг повинен переходити з однієї передачі на іншу без затримок та перескоків.

Коли звертатися до майстра до покупки

"Якщо покупцю важко самому виявити приховані дефекти або у нього виникають певні сумніви, раджу перед покупкою прийти до веломагазину і попросити фахівців провести оцінку", — сказав Денис Карпенко.

Вільний хід простіше помітити, якщо дивитися прямо на з’єднання Джерело: ШІ ("Телеграф")

Після огляду уточніть, чи вистачить регулювання чи доведеться змінювати деталі, а також скільки коштуватимуть робота та запчастини. Додайте ці витрати до ціни продавця, перш ніж домовлятися про покупку.

"Ми рекомендуємо купувати нові велосипеди, тому що вони мають гарантію і вони надійні", — додав Денис Карпенко.

Люфт у поєднанні можна помітити, злегка похитнувши деталь. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", Денис Карпенко радить плавно розпочинати рух електровелосипедом або електроскутером, щоб знизити ризик поломки. Ця порада доповнює рекомендації з експлуатації. На велосипеді неправильне перемикання передач та сильне натискання на педалі відразу після зміни передачі можуть пошкодити перемикач та зірочки заднього колеса.