"Лібералізація по-радянськи": як у СРСР "полегшили" життя жінкам

Сучасні леді не заздрили б громадянкам Радянського Союзу

У 1969 році за Леоніда Брежнєва в республіках почали оновлювати сімейні кодекси, намагаючись зробити їх ліберальнішими. Однак це не зробило життя радянських жінок легшим та простішим.

Громадянку було "захищено" законом лише в офіційному шлюбі, але шлюбних договорів тоді не було. Розлучення, як і раніше, не віталися і отримати його було вкрай важко, лише якщо суд визнає, що розпад цієї сім’ї є непоправним, повідомляє "Телеграф".

Суди робили все можливе, щоб зберегти "осередок суспільства". Тому навіть якщо чоловік і дружина разом хотіли розірвати шлюб, їм доводилося набратися терпіння.

Ще складніше було жінкам, котрі подавали на розлучення без згоди чоловіка. І тут судові засідання могли бути численними. Особливо якщо у подружжя були діти та майно (а воно точно було загальним, в СРСР інакше і бути не могло).

Цікаво, що цей сімейний кодекс нібито був лібералізований. Наприклад, прибрали норму на заборону шлюбів з іноземцями. Її запровадили у 1947 році за часів правління Сталіна, щоб повернути жінок до Радянського Союзу.

За новим сімейним кодексом, радянські громадянки могли виходити заміж за іноземців. От тільки жінки не могли виїхати за кордон, а отже, й познайомитись із майбутнім чоловіком. Тому ця "лібералізація по-радянськи" не спростила життя жінок у цьому плані.

Хоча, якщо і вдавалося якимось чином познайомитися з громадянином іншої країни, укласти з ним шлюб було майже неможливо. По всьому Союзу було лише кілька РАГСів, які б могли його зареєструвати. Причому для цього потрібно було зібрати безліч паперів і скрізь пояснювати, чому жінка хоче одружитися саме з цим чоловіком. Це був дуже непростий, тривалий і навіть принизливий процес.

За цим сімейним кодексом жили до розвалу Радянського Союзу. Зараз українки можуть вільно виходити заміж за когось бажають, незважаючи на громадянство, і мають можливість захистити себе шлюбним договором.

Раніше "Телеграф" писав, що громадянки СРСР могли потрапити до в’язниці за шлюб не з тим чоловіком. Через заборонене кохання їх могли звинуватити в антирадянській діяльності та шпигунстві.