Деяким ВПО треба буде подати заяву: повний список осіб, які мають право на допомогу з 1 березня

Змінився порядок виплати для переселенців

В Україні з 1 березня продовжать виплачувати допомогу для ВПО. Деяким особам на подальше нарахування треба буде подати нову заяву.

Гроші будуть здійснювати для більшості переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій. Про це мовиться на сайті Міністерства соціальної політики України.

Кому з осіб автоматично перерахують допомогу з 1 березня

На шість місяців, автоматично, продовжуються виплати для таких категорій ВПО:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Категорії українців, які мають подати заяву на виплату з 1 березня

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника — виплата здійснюватиметься 6 місяців;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС) — гроші надходитимуть 6 місяців;

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 гривень — допомога виплачуватиметься 6 місяців;

особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років, якщо їх середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн;

Сім'ї, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї й не виховуються в інтернатних закладах), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн;

сім'я, яка проживає в умовних безпечних районах України, але не може віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі проходить онлайн або у змішаному форматі — допомога надходитиме 6 місяців.

якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — гроші виплачуватимуться 6 місяців;

які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною — виплата здійснюватиметься 6 місяців.

"В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць", — зауважили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планується збільшення суми виплати для ВПО.