Картина увійшла до числа найдорожчих лотів аукціону

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У четвер, 19 листопада, на торгах аукціонного дому Goldens у Києві продали картину "Погляд з давнини" уродженця Тернопільщини Івана Марчука. Митець створив її 1994 року. З усіма зборами покупець заплатив за роботу $118 тисяч.

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Про продаж повідомляє "Телеграф". Картина стала одним із найдорожчих лотів торгів.

Марчук побудував композицію "Погляду з давнини" навколо глиняного посуду Джерело: gs-art.com

З чого склалася остаточна ціна

Перед торгами картину оцінили у $80–100 тисяч. У каталозі Goldens зазначили, що лот продали за $100 тисяч – верхньою межею попередньої оцінки.

До цієї суми нарахували $15 тисяч податків і зборів (15%) та $3 тисячі авторського збору (3%). Разом вони збільшили ціну на $18 тисяч.

Підсумкова ціна враховує податки, збори й авторський збір

Що зобразив Марчук

У центрі натюрморту – велика глиняна посудина. Навколо неї Марчук розставив менші глечики та інші керамічні вироби. Вони нагадують давній посуд, а їхні поверхні вкриті вигадливими орнаментами.

Марчук написав картину акрилом на полотні розміром 61 × 76 см. У нижньому правому куті художник поставив підпис і дату. Роботу опублікували у п’ятому томі художнього альбому-каталогу "Голос моєї душі", який вийшов у Києві 2024 року.

"Погляд з давнини" виставили на онлайн-торги під номером 40 Джерело: Відкриті джерела

Іван Марчук – український живописець. Він закінчив Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша та Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва імені Романа Сельського. Народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; його роботи зберігаються в музеях п’яти континентів.

Роботи Марчука зберігаються в музеях п’яти континентів Джерело: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", іншу картину Івана Марчука – "Дві паралелі" – продали за 85 тисяч доларів у грудні 2025 року, а вторговані кошти спрямували на підтримку ЗСУ.