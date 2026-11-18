Для додаткової економії покупцям знадобиться код із застосунку мережі

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У п’ятницю, 20 листопада, в магазинах "АТБ" покупці зможуть придбати окремі товари зі знижками до 50% у межах акції "Кожна п’ятниця знижкова". Для користувачів мобільного застосунку мережі передбачені додаткові вигідні пропозиції.

Про деталі акції повідомляє "Телеграф" із посиланням пресслужбу корпорації "АТБ-Маркет". Перелік товарів зі знижками оновлюватиметься щотижня, а скористатися пропозиціями у листопаді можна буде 6, 13, 20 та 27 числа.

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Код із застосунку приймають на звичайній касі та на касі самообслуговування

Які продукти є в добірці на 20 листопада

До п’ятничної добірки увійшли молочні продукти, солодощі, чай і пиво. На доданому зображенні каталогу масло "Білоцерківське" "Екстра" жирністю 82,0%, 180 г, коштує 116,90 грн, а сметана "Злагода" жирністю 15%, 280 г, – 48,90 грн. М’які сири "Золотий резерв" по 180 г – сулугуні, моцарела та CHEDD зі смаком сиру "Чеддер", усі жирністю 45%, – представлені за ціною 99,90 грн кожен.

Молочний шоколад Milka, 90 г, з альпійським молоком або з кремовою та полуничною начинкою в каталозі коштує 89,90 грн. Чорний чай "Своя Лінія" – звичайний байховий дрібний або цейлонський дрібний з ароматом бергамоту – у пакованнях по 25 пакетиків по 2 г пропонують за 39,90 грн. Серед напоїв також є пиво "Оболонь Бровар М’який", 1,75 л, за 87,90 грн і набір Hike Blanche із чотирьох банок по 0,5 л за 165,90 грн.

У п’ятничній добірці "АТБ" є молочні продукти, шоколад, чай і пиво

Раніше "Телеграф" порівнював вартість великої та маленької пляшок олії в "АТБ" і з’ясовував, який варіант вигідніший для покупців.