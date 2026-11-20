ДТЕК пояснив зміни у співпраці з банком реструктуризацією боргу

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У 2019 році Deutsche Bank закрив низку рахунків компаній ДТЕК і SCM Ріната Ахметова в кількох країнах. Банк залишив рахунки для обслуговування чинних кредитів та облігацій.

"Слідство.Інфо" з’ясувало це під час розслідування Inside Deutsche Bank на основі витоку 15 млн банківських документів. Серед причин рішення банк назвав ризики фінансових злочинів і невизначеність щодо походження початкових статків Ахметова.

У відповідь на запит журналістів Deutsche Bank заявив, що не коментує відносин із потенційними, колишніми або чинними клієнтами.

Детальніше про розслідування: Десятки поставок із Росії під час повномасштабки: у бізнесі Ахметова знайшли російський слід

Які операції перевіряв банк

У 2018 році нідерландський підрозділ банку повідомив Центральний банк Нідерландів про підозрілі внутрішньогрупові операції компаній ДТЕК і SCM. Банк також перевіряв перекази з дочірніх компаній ДТЕК приватним особам і платіж на 11,5 млн доларів від кіпрської Winburg Investments Ltd. на користь DTEK Oil&Gas BV у 2015 році.

Серед інших операцій, що занепокоїли фінмоніторинг — платежі на користь колишнього співробітника Vanco. У 2016-2018 році компанія, пов'язана із ДТЕК, зробила десятки переказів керівнику юрвідділу Vanco Prykerchenska Ltd.

"Банку здалося нетиповим, що керівник юридичного відділу отримував окремі платежі за юридичні послуги. Щодо цих операцій також було подано повідомлення про підозрілі операції (SAR)", - йдеться у матеріалі розслідування.

Позиція ДТЕК і конфіденційний звіт Deutsche Bank

У листі у відповідь на запит "Слідства.Інфо" від 27 жовтня 2026 року ДТЕК заперечив зв’язок змін у відносинах із банком із походженням статків Ахметова чи ризиком порушення санкцій. Група заявила, що Deutsche Bank і далі кредитує підприємства SCM.

"Слідство.Інфо" надіслало ДТЕК запит про співпрацю з Deutsche Bank

ДТЕК заявив, що Deutsche Bank продовжує кредитувати підприємства SCM

"ДТЕК не отримував від компетентних органів Нідерландів жодних офіційних запитів або повідомлень стосовно обставин чи припущень, викладених у запиті редакції", – заявила група в листі.

У листі ДТЕК виклав свою позицію щодо переказів і банківського моніторингу

ДТЕК попросив опублікувати відповідь на запит журналістів повністю

Водночас розслідувачі цитують внутрішній конфіденційний звіт для співробітників Deutsche Bank, які займаються протидією фінансовим злочинам за 2021 рік: "У 2019 році підрозділ протидії фінансовим злочинам ухвалив рішення припинити відносини з групою ДТЕК/СКМ і поширив його на всю групу СКМ, включно з усіма пов’язаними структурами, що належать олігарху Рінату Ахметову, через невизначеність щодо джерел його початкових статків та поточний рівень ризику, пов’язаного з фінансовими злочинами, який Deutsche Bank готовий прийняти".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рінат Ахметов спільно із співзасновником "АТБ" Геннадієм Буткевичем та Віктором Пінчуком спільно відвідали гру "Шахтаря" в Лондоні.