Акційні пропозиції на продукти та напої діють до 24 листопада

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В "АТБ" помітно подешевшали м’ясні вироби, заморожені продукти та напої: на окремі товари діють знижки до 43%. Наприклад, упаковку пельменів можна придбати майже на 59 гривень дешевше, а на деяких ковбасних виробах покупці заощадять ще більше.

Про актуальні акційні пропозиції в супермаркетах повідомляє "Телеграф". У переліку є пельмені, ковбаса, сосиски, креветки, млинці з фруктовими начинками та напої, які зараз продають за значно нижчими цінами.

Більше подробиць у матеріалі: " В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45% ".

Які м’ясні вироби подешевшали в "АТБ"

Серед акційних пропозицій є кілька видів м’ясних продуктів. Зокрема, пельмені Valesto з яловичиною, курятиною та свининою вагою 0,6 кг продають за 86,90 грн замість 145,60 грн. На одній упаковці можна заощадити 58,70 грн.

Також знизили ціни на ковбасні вироби:

Ковбаса "М’ясна лавка" Баликова , 0,5 кг — 103,90 грн замість 173,70 грн. Економія становить 69,80 грн.

, 0,5 кг — 103,90 грн замість 173,70 грн. Економія становить 69,80 грн. Сосиски "М’ясна лавка" Дитячі, 330 г — 78,90 грн замість 121,70 грн.

Сосиски "М’ясна лавка" в "АТБ" продають за 78,90 грн замість 121,70 грн

Знижки на заморожені продукти

Вигідні пропозиції є і в морозильних відділах. Варено-морожені креветки Norven Vannamei вагою 0,7 кг коштують 199,90 грн замість 303,90 грн.

Також покупці можуть придбати:

Млинці Valesto з манго , 300 г — 62,90 грн замість 99,90 грн.

, 300 г — 62,90 грн замість 99,90 грн. Млинці Valesto з полуницею, 300 г — 72,90 грн замість 115,90 грн.

На млинці Valesto з манго та полуницею також діють знижки