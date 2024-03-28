Пиши мне, если сможешь: Telegram анонсировал новую функцию для украинцев и россиян после теракта в "Крокусе"

В настоящее время внедряются и другие решения на основе искусственного интеллекта

Основатель Telegram Павел Дуров сделал анонс новой функции в мессенджере, после произошедшего 22 марта масштабного теракта в российском "Крокусе". Теперь пользователи из Украины, Беларуси и России смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Об этом он написал на своем официальном канале в Telegram. В сообщении отмечается, что на такой шаг компания пошла из-за жалоб россиян.

"4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения", — говорится в сообщении.

По словам Дурова, десятки тысяч попыток отправить подобные сообщения были прекращены. Тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

Кроме того, основатель мессенджера подчеркнул, что в компании в настоящее время внедряются решения на основе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации таких сообщений и другого спама.

"Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию", — заключил Павел Дуров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по регулированию мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. В случае его принятия некоторые виды контента будут запрещены.