В Україні вводиться заборона на рибальство через нерест: кого вона не стосується

Важливо зберегти популяцію водних біоресурсів

З 1 квітня 2024 року в Україні почне діяти заборона на риболовлю під час нересту. За порушення доведеться сплатити штраф від 1700 до 6800 грн, проте можлива і кримінальна відповідальність.

За незаконне риболовство можна отримати до трьох років обмеження чи позбавлення волі з конфіскацією знарядь. Про це повідомляє Рівненський рибоохоронний патруль.

Коли вводиться заборона на риболовлю під час нересту

Це рішення пов’язано зі збереженням популяції водних біоресурсів. Саме тому під час нересту рибалкам забороняють вилов риби та раків.

У 2024 році заборона починає діяти з 1 квітня. Але є нюанси стосовно кінця дії:

до 20 травня ― заборонено рибалити на річках;

до 30 червня ― не можна ловити рибу та раків в придаткових водах річок (стариці річищ, заплави).

Забороняється риболовля з використанням човнів та моторних суден. Також під заборону потрапило підводне полювання.

За порушення доведеться заплатити штраф. Це може бути сума від 1700 і до 6800 грн. Можлива також кримінальна відповідальність ― обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. При цьому можуть конфіскувати човни та інші знаряддя для рибалки.

На кого не поширюється заборона

"Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту, дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями (добування) вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ (межі визначені у наказі)", ― йдеться у повідомленні Рівненського рибоохоронного патруля.

Застосовувати будь-які інші засоби чи знаряддя заборонено. Інакше порушника чекає адміністративна чи кримінальна відповідальність. До того ж доведеться заплатити за кожен незаконно пійманий екземпляр.

Зазначимо, в Україні нерест традиційно починається з початку квітня. Саме у цей період риба починає відкладати ікру. Заборона на вилов дозволяє зберегти багатство та різноманітність популяцій в українських водоймах. Дати початку та закінчення обмежень обирають рибоохоронні патрулі в різних областях.

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