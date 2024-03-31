В Украине вводится запрет на рыболовство из-за нереста: кого он не касается

Важно сохранить популяцию водных биоресурсов

С 1 апреля 2024 года в Украине начнет действовать запрет на рыбалку во время нереста. За нарушение придется уплатить штраф от 1700 до 6800 грн, однако возможна и уголовная ответственность.

За незаконное рыболовство можно получить до трех лет ограничения или лишения свободы с конфискацией орудий. Об этом сообщает Ровенский рыбоохранный патруль.

Когда вводится запрет на рыбалку во время нереста

Это решение связано с сохранением популяции водных биоресурсов. Именно поэтому во время нереста рыбакам запрещают лов рыбы и раков.

В 2024 году запрет начинает действовать с 1 апреля. Но есть нюансы по поводу конца действия:

до 20 мая — запрещено рыбачить на реках;

до 30 июня — нельзя ловить рыбу и раков в придаточных водах рек (старицы русел, поймы).

Запрещается рыбалка с использованием лодок и моторных судов. Также под запрет попала подводная охота.

За нарушение придется заплатить штраф. Это может быть сумма от 1700 до 6800 грн. Возможна также уголовная ответственность – ограничение или лишение свободы сроком до трех лет. При этом могут конфисковать лодки и другие орудия для рыбалки.

На кого не распространяется запрет

"В соответствии с Правилами любительского рыболовства, во время нереста, разрешается исключительно любительское рыболовство крючковыми орудиями (добыча) отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой. Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ (пределы определены в приказе)", ― говорится в сообщении Ровенского рыбоохранного патруля.

Использовать какие-либо другие средства или орудия запрещено. Иначе нарушителя ждет административная или уголовная ответственность. К тому же придется заплатить за каждый незаконно пойманный экземпляр.

Отметим, что в Украине нерест традиционно начинается с начала апреля. Именно в этот период рыба начинает откладывать икру. Запрет на отлов позволяет сохранить богатство и разнообразие популяций в украинских водоемах. Даты начала и окончания ограничений выбирают рыбоохранные патрули в разных областях.

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