Чи дорожчає головний продукт Великодня: названо ціни в українських супермаркетах

Цей продукт є базовим та популярним в Україні цілий рік

Через Великий пост в Україні дорожчає риба. А ось яйця напередодні Великодня за західним обрядом (цього року він відзначається 31 березня) не лише не зрослі в ціні, а й продовжують дешевшати.

За даними порталу "Мінфін", станом на п’ятницю, 29 березня, десяток яєць С1 торгової марки "Квочка" в середньому коштує 54,99 грн. За десяток яєць "Ясенсвіт" у середньому просять 54,05 грн. Середня ціна упаковки з 30 штук яєць "Ясенсвіт" складає 148,15 грн.

При цьому середньомісячні ціни на яйця в лютому були вищими. Так, десяток "Квочки" коштував 58,01 грн., а вартість яєць "Ясенсвіт" в середньому була 61,57 грн.

Попит на яйця в Україні традиційно зростає з наближенням великодніх свят. Їх заведено фарбувати у великих кількостях, а також вони йдуть у тісто на паски. Однак у зв’язку з тим, що між Великоднем за західним та східним обрядами цього року такий великий тимчасовий розрив (християни східного обряду відзначатимуть Христове Воскресіння 5 травня), яйця поки що не демонструють зростання вартості.

Як повідомляв "Телеграф", експерти раніше попереджали про зростання цін на яйця перед Великоднем. Вони також прогнозували, коли ціни на них стабілізуються.