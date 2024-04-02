Працюючи на пів ставки можна отримувати субсидію, але є нюанс

Сукупний дохід родини впливає на суму субсидії

В Україні не припиняється призначення субсидій. На допомогу можуть претендувати люди, які не мають відповідного рівня для ходу для того, щоб повністю сплачувати за житлово-комунальні послуги. Однією з умов надання субсидії є працевлаштування всіх дорослих працездатних членів домогосподарства.

У Пенсійному фонді наголошують, що навіть з працевлаштуванням на пів ставки, можна отримувати субсидію. Щоправда є одна важлива умова — за людину має бути сплачений внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Його розмір не має бути менше від мінімального за три місяці в той період, за який враховуються доходи.

Незабаром почнуть призначати субсидію на неопалювальний період — він офіційно стартує з 1 травня. При визначенні доходів домогосподарства на цей період враховується третій та четвертий квартали 2023 року. При цьому частина доходів, наприклад виплати ВПО, на суму субсидії не впливають.

Раніше "Телеграф" нагадував, що на суму субсидії впливає також наявність у родині студентів. Згідно з нормами, якщо студент проживає разом з батьками, то за нього включають в сукупний дохід родини суму, яку вираховують з мінімальної зарплати.