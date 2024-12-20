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У центрі Дніпра є незвичайна "бездомна" вулиця-міст: як вона виглядає

Автор
Наталя Граковська
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Ця вулиця довжиною всього кілька сотень метрів
Ця вулиця довжиною всього кілька сотень метрів. Фото dnpr.com.ua, коллаж "Телеграф"

Вулиця Блаватської по-своєму унікальна

Кожне місто має свою унікальну атмосферу, що створюється не лише визначними пам’ятками, а й вулицями з незвичайною історією. Раніше ми розповідали про найкоротшу вулицю Києва. Тепер запрошуємо вирушити до Дніпра та віртуально прогулятися однією з найнезвичайніших вулиць міста — вулицею Олени Блаватської. Вона дивовижна тим, що на ній немає жодної будівлі, натомість є міст.

Історія та особливості вулиці Блаватської

Вулиця Олени Блаватської, раніше відома як Щербицького та Нова, з’явилася на карті Дніпра у середині 1920-х років. Вона стала найкоротшим шляхом, що з’єднує два великі проспекти: Дмитра Яворницького (колишній Карла Маркса) та Олександра Поля (колишній Кіровський проспект). Нині це пішохідна зона, хоча раніше тут активно їздили авто.

Особливість вулиці – відсутність будівель. Вона проходить над територією парку Глоби, а її центральною частиною є одноарковий залізобетонний міст, збудований у 1925–1926 роках.

Будівництво мосту вимагало створення високих пандусів та сходів, які додали парку Глоби нові точки тяжіння. Звідси відкриваються краєвиди на територію парку: праворуч видно Літній театр у формі раковини та парк атракціонів, а ліворуч — фонтан "Маленький принц" та дитячу залізницю.

Під мостом ховаються ще цікавіші елементи. По обидва боки конструкції пролягають тунелі дитячої залізниці, але з мосту їх не видно.

Раніше ми розповідали, як виглядали перші трамваї у Львові.

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#Дніпро #Ретро #Старі фотографії