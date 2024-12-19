"Виходь за мене": найкурйозніші питання, які Путіну задавали в прямому етері

Дехто попросив нові двері в авто

Під час прямої лінії лідера Росії Володимира Путіна, на якій підбивали підсумки 2024 року, росіяни задали чимало дивних питань. Були не тільки пропозиції одружитись, а питання про пенсії чи іпотеку.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них. Зауважимо, що Путін так і не відповів росіянам на жодне з питань.

Добірку курйозних питань відкриває пропозиція руки та серця, яка пролунала на усю Росію, та чи отримала вона позитивну відповідь невідомо. Багато питань Путіну задавали щодо фінансової та економічної сторони життя його громадян.

До прикладу:

"Чому у нас такі копійчані пенсії? Як на них жити?"

"Як нам простим жителям взяти іпотеку, якщо ставка 26-28?"

"Коли почнете брати гроші за повітря, сніг?"

І таких питань було чимало, проте Путін вирішив не реагувати на проблеми громадян РФ.

До того ж серед низки питань на екрані з'являлись і філософські вислови про бійку двох тигрів та шахи з королями і пішаками. Серед наболілого хтось питав: чому не можна зробити "многоженство", щоб покращити демографічну ситуацію.

Один з користувачів, Рифат Маратович, запитав у Путіна, чи може держава подарувати йому на новий рік нові ліві двері для авто, бо старі пом'яті сильно.

Ще були і феміністичні вислови про те, що жінок, які виховують дітей і займаються побутом, треба звільнити від роботи, адже вони дуже втомлюються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна під час виступу на прямій лінії помітили чимало дивних речей, які можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям.