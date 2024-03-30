Які доходи не враховуються при отриманні субсидії: є нюанси
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Від середнього прибутку родини залежить сума субсидії
В Україні завершується опалювальний період, а разом із ним і виплата субсидій, розрахована на нього. Вже з травня нараховуватимуть допомогу на оплату послуг ЖКГ в меншому розмірі.
Для тих, хто тільки планує подати документи на отримання субсидії, варто знати, що на її суму та право отримання впливає сукупний дохід родини. В нього входять пенсія, зарплата тощо. Однак є деякі виплати, які не враховуються в загальний прибуток. Серед іншого це:
- виплата допомоги ВПО на проживання (для тих категорій, які продовжують отримувати гроші),
- допомога від міжнародних організацій, зокрема ООН чи грантові програми на лікування, навчання, оздоровлення тощо,
- виплата допомоги при народженні дитини.
З останньою виплатою є важливий нюанс. До середнього спільного доходу родини не включається одноразова виплата при народжені дитини — 10 320 грн. Подальші виплати — 860 грн протягом 36 місяців вже мають бути включені в декларацію при подачі документів.
Для тих, хто субсидію вже отримує, нагадуємо — після зміни майнового чи сімейного стану потрібно повідомити в Пенсійний фонд для коригування документів та, за потреби, суми субсидії. На це відводиться 30 днів.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка саме пенсійна виплата впливає на суму субсидії. При нарахуваннях враховують пенсію в різні місяці.