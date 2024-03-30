Які доходи не враховуються при отриманні субсидії: є нюанси

Від середнього прибутку родини залежить сума субсидії

В Україні завершується опалювальний період, а разом із ним і виплата субсидій, розрахована на нього. Вже з травня нараховуватимуть допомогу на оплату послуг ЖКГ в меншому розмірі.

Для тих, хто тільки планує подати документи на отримання субсидії, варто знати, що на її суму та право отримання впливає сукупний дохід родини. В нього входять пенсія, зарплата тощо. Однак є деякі виплати, які не враховуються в загальний прибуток. Серед іншого це:

виплата допомоги ВПО на проживання (для тих категорій, які продовжують отримувати гроші),

допомога від міжнародних організацій, зокрема ООН чи грантові програми на лікування, навчання, оздоровлення тощо,

виплата допомоги при народженні дитини.

З останньою виплатою є важливий нюанс. До середнього спільного доходу родини не включається одноразова виплата при народжені дитини — 10 320 грн. Подальші виплати — 860 грн протягом 36 місяців вже мають бути включені в декларацію при подачі документів.

Для тих, хто субсидію вже отримує, нагадуємо — після зміни майнового чи сімейного стану потрібно повідомити в Пенсійний фонд для коригування документів та, за потреби, суми субсидії. На це відводиться 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка саме пенсійна виплата впливає на суму субсидії. При нарахуваннях враховують пенсію в різні місяці.