Сума субсидії незабаром стане менше: коли це відбудеться та чому

Навесні триватиме перепризначення субсидій

В Україні триває виплата та призначення житлових субсидій. Наразі вони призначаються на опалювальний період, який триватиме до 30 квітня. З 1 травня субсидію призначатимуться на неопалювальний сезон, однак в останній місяць отримання коштів їхня кількість буде нижча ніж у попередні місяці.

У Пенсійному фонді зазначають, що це пов'язано з тривалістю опалювального сезону. Він впливатиме на вартість теплової енергії, природного газу та електрики для опалення — в квітні та в жовтні вона розраховується на неповний місяць. Враховується тривалість опалювального сезону 16 жовтня по 15 квітня включно.

Таким чином, за підрахунками Пенсійного фонду, в травні буде виплачена остання субсидія опалювального періоду 2023/2024 років за квітень. Її буде розраховано на всі отримані послуги, проте послуги з опалення тільки за 15 днів.

Раніше "Телеграф" наголошував, що субсидія та пільга — це різні послуги. Якщо ви вважаєте за краще отримувати в неопалювальний період пільгу, а не субсидію на оплату послуг ЖКГ, то для цього спочатку потрібно відмовитися від отримання субсидії на неопалювальний період. Одночасно два види допомоги від держави отримувати неможливо.