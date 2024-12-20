Знаменитого зенітника "Кельта" посмертно зробили почесним громадянином Житомира

Андрій "Кельт" Лінійчук народився у селі Кириївка Любарської громади Житомирської області

У Житомирі посмертно надали звання "Почесний громадянин міста Житомира" легендарному українському зенітнику, сержанту 95-ї бригади Андрію Лінійчуку з позивним "Кельт". Лінійчук став повним кавалером ордена "За мужність" та найрезультативнішим зенітником Збройних сил України, збивши з ПЗРК вертоліт та велику кількість розвідувальних БПЛА російських окупантів.

Рішення щодо надання Лінійчуку почесного звання підтримали на сесії депутати Житомирської міської ради, повідомляє "Укрінформ". Рішення було прийнято 30 голосами.

"Андрій на 100% був професійним у всьому. Він займався в науковому гуртку, був чудовим студентом, фанатом нашого футбольного клубу "Полісся". Коли Андрій закінчував бакалаврат, йому пропонували йти в магістратуру, але він свідомо відмовився, бо сказав, що треба йти захищати Батьківщину", – сказав виданню депутат міської ради Іван Мартинчук.

Андрій "Кельт" Лінійчук народився у селі Кириївка Любарської громади Житомирської області. У 2020 році вступив на контракт у 95-ту бригаду. Початок війни зустрів під Горлівкою членом розрахунку самохідного ЗРК "Стріла". Пізніше став оператором ПЗРК, в тому числі першим українським військовим, який вдало вразив ціль росіян з переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet (Starstreak). За час війни був двічі поранений, але все одно повертався в стрій.

На бойовому рахунку "Кельта" – 16 "Орланів", 1 Zala та бойовий вертоліт Ка-52. Повний кавалер ордену "За мужність". Загинув 28 квітня 2023 року на сході України під час виконання бойового завдання.

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Тим часом на Волині спалахнув скандал через відмову воїну ЗСУ у похованні. Священники УПЦ МП не дозволили занести до церкви тіло воїна Василя Солодухи, який загинув за всіх нас на фронті. Чин похорону звершували під ворітьми. Інцидент трапився у селі Смолярі, що на Ковельщині у Волинській області 16 грудня.