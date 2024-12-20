З 2025 року зміняться умови для виходу на пенсію: що потрібно знати

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме

В Україні з 2025 року зміняться умови виходу на пенсію громадян. Тепер для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, з 1 січня 2025 року потрібно буде мати 32 роки стажу.

Про це повідомляє ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Ті українці, у яких після досягнення 60 років немає достатнього стажу, матимуть право вийти на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року. Якщо ваш стаж становить від 15 років до 21 року, то вихід на пенсію відбудеться в 65 років.

Цей процес триватиме до 2028 року, зазначили у ПФУ. Якщо ж людина має менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, українцям потрібно мати не менше 35 років стажу. страхового стажу

Громадяни України можуть звернутися за призначенням пенсії як особисто, прийшовши до будь-якого територіального управління ПФУ, так і за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

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